В Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом

О такой возможности написали СМИ

В Кремле заявили, что не располагают информацией о возможной встрече лидеров США, Китая и России на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае. О возможности встречи писала британская газета The Times. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию призвал Си Цзиньпина встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Публикацию прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова цитируют росСМИ. Он заявил, что у Москвы нет информации о возможности встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае.

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", — заявил представитель Кремля.

Известно, что Путин уже получил приглашение в Китай на празднование окончания Второй мировой войны. Однако, по оценкам The Times, маловероятно, что мероприятия посетит также президент США Дональд Трамп.

Ранее "Телеграф" разбирался, для чего Ермак призвал Си Цзиньпина встретиться с Зеленским и взять на себя роль миротворца. Мы оценили, получится ли у КНР урегулировать российско-украинскую войну, какие перспективы имеет эта инициатива и услышат ли Ермака в "Поднебесной".