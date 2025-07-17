Питання ціни: чи можуть США справді жорстко натиснути на Путіна

Захід має такі інструменти, але треба розуміти як це позначиться на світовій економіці

США справді мають економічні інструменти, щоб натиснути на Путіна для початку реальних переговорів. Проте не все так просто – існує питання ціни.

Санкції на енергоносії вплинуть на усю світову економіку. Про це політолог Олексій Якубін розповів "Телеграфу".

"Просто є питання в ціні такого кроку для світової економіки. Коли ми з вами чуємо про ті ж санкції, які могли б запровадити на російський енергоносій, який купують треті країни, тобто питання в тому, що Захід має такі можливості, але вони думають не тільки про те, які наслідки можуть бути для Росії, а й для світової економіки в цілому", – пояснив він.

За його словами, Штати та інші західні країни мають механізми, але ціна виходить надто високою. Ми бачимо, що Трамп є прихильником низьких цін на енергоносії, проте, на думку політолога, він показуватиме, що може це реалізувати, але поки що конкретних дій не буде. "Росія в принципі цим користується", — додав Якубін.

Політолог також каже, що Україна поки що має стимулювати Захід до ухвалення цього рішення, хоча б поступово, щоб світова економіка мала можливість звикнути до цього.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у плані Трампа щодо озброєння України виникли проблеми. Багато країн НАТО дізналися про план, коли його озвучили на брифінгу у Білому домі.