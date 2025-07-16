Хотів пов’язати Трампа "кров’ю". Загородній розповів про облом Путіна

Президента США намагалися зробити співучасником злочинів Кремля

Росіяни грамотно маніпулювали бажанням Дональда Трампа припинити війну в Україні, однак не врахували, що думка президента США не збігається з позицією України, Європи та інших учасників геополітичних процесів. І з намаганням Путіна пов’язати Трампа "кров’ю" вийшов облом.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив хитросплетіння цієї політики.

— У Трампа було бажання припинити війну, бо він виходив з американської оцінки: що може бути дурнішим, аніж у XXI столітті воювати. Це шкодить бізнесу і гинуть молоді люди. І Трамп часто згадує про це, бо з точки зору американця це взагалі не вкладається в ніякої логіку, — каже політолог.

За його словами, росіяни вважали це слабкістю Трампа і активно маніпулювали його бажанням досягти миру в Україні. У ході переговорів вони не заперечували проти припинення війни, однак після першої установки "наріза́ли" другорядні питання про відкриття посольств, поновлення авіасполучення і т.зв. "перемовин великих держав". А після цього звучали пропозиції зробити крок назустріч один на одному, віддати Україну Росії, припинити постачання зброї Києву тощо.

— Досить професійно робота велася і завжди ведеться з боку Путіна, — каже політичний експерт.

Однак він звернув увагу, що консервативні ЗМІ часто запитують Трампа, чому одразу після його переговорів з Путіним росіяни завдавали масованих ударів по українських містах.

— Це замазування кров'ю, — каже Тарас Загородній. — Тепер несеш відповідальність. На карному сленгу це називається "пов'язати кров'ю". Ти тепер з нами і фактично співучасник того, що ми робимо.

Водночас американці зрозуміли, що без Європи питання України вирішується, тому на тлі масованих російських ударів спробували оперативно натиснути на Київ, взяти "на понт" президента Володимира Зеленського, щоб домогтися поступок від України на користь РФ, каже керуючий партнер "Національної антикризової групи".

— Перемовини в Овальному кабінеті, — це теж спроба зламати була. Тільки ріелтер з Нью-Йорка не зрозумів, що з пацаном з Кривого Рога, який пройшов через непрості ситуації в 1980-х роках, так не можна розмовляти, бо він і не таке бачив у своєму житті. Поняття взяття "на понт" і "натиснути" він розуміє і прорахував. Сказав: "Ні, так не буде". І далі це вилилось у всім відомий конфлікт, який мав більше плюсів для Зеленського, бо за нього заступилися європейці і всі інші. І тут вийшов облом, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніш він пояснив "Телеграфу", чому Трамп не розкриває плани щодо Росії.