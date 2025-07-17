"Трамп може поставити Путіна на коліна": що ще Зеленський сказав в інтерв’ю The Post

За словами президента, 50-денний термін, наданий Путіну, означає лише нові смерті та руйнування.

У президента України Володимира Зеленського та голови Білого дому Дональда Трампа може бути більше спільного, ніж здається на перший погляд. Вони обидва прийшли в політику з бізнесу та не звикли здаватися. Трамп може поставити Путіна на коліна, потрібно лише це відчути.

Відстрочка на 50 днів лише помножить кількість жертв кровопролитної війни. Про це український лідер розповів у ексклюзивному інтерв’ю The Post під час зустрічі у Києві.

Чим схожі Трамп та Зеленський

"Передусім, ми — вибір нашого народу… і ми, безумовно, поділяємо з нашим народом одні й ті самі цінності", — сказав Зеленський про свою схожість із Трампом.

Гарант Конституції пояснив, що спільні американо-українські цінності включають прагнення захищати свободу, сім’ю та батьківщину.

"Я думаю, що кожен американець захищатиме свою сім’ю зі зброєю в руках. Кожен із них", — сказав Зеленський, зазначивши, що "безцінна" нормальність українського життя, включаючи такі прості речі, як сімейні вечері, була "відібрана" в результаті вторгнення Росії в лютому 2022 року.

На питання про конкретні риси, які є в обох президентів, український лідер відповів: "Я дуже життєрадісна людина. Я думаю, треба бути максимально енергійним. Потрібно підтримувати енергію. Не можна здаватися, треба перемагати". Він висловив думку, що Трамп розуміє ці речі аналогічно.

"Я така людина, і було абсолютно ясно [після вторгнення Росії — ред.], що ми нікуди не підемо, ніхто не піде, і ми приймемо бій і стоятимемо до кінця", — заявив Зеленський.

Український лідер, який, як і Трамп до обрання президентом навесні 2019 року, не мав політичного досвіду, також дав зрозуміти, що його спосіб мислення та розв'язання проблем аналогічний способу мислення його американського колеги.

"Я не працюю лінійно і не відповідаю абсолютно лінійно", — сказав Зеленський, пояснивши це своїм діловим досвідом.

Він додав, що хоча вже багато років є президентом, проте він прийшов з бізнесу, де рішення приймаються дуже швидко. Медіабізнес у пострадянській Україні навчив Зеленського "швидко реагувати на щоденні події", пише видання.

"Не варто звертати увагу на бюрократизовані процеси, які можуть тривати місяцями. Так боротися за себе неможливо. Іноді потрібно прийняти удар… Також дуже важливо завжди бути на ногах. Я думаю, цей діловий досвід… абсолютно зрозумілий президенту Трампу, і він також абсолютно зрозумілий мені", – сказав Зеленський.

Трамп може поставити Путіна на коліна

Президент України впевнений, що Трамп має можливість поставити на коліна Володимира Путіна, прискоривши введення жорстких санкцій, які можуть викликати "соціальний вибух" в Росії.

"Йому треба це відчути", — сказав Зеленський і подякував президенту США за заяву про введення 100-відсоткових мит для країн, які купують російську нафту, якщо Москва не погодиться на мирну угоду.

Економічні санкції, які Зеленський назвав "гуманітарним" способом допомогти покласти край війні, оскільки вони не передбачають участі США у бойових діях проти Росії, є потужним способом переконати Путіна припинити наступ.

Санкції позначаться на гаманцях рядових росіян, а це може означати різке падіння популярності Путіна всередині країни та викликати громадський резонанс серед заляканого населення.

За словами українського лідера, хоча багато росіян не розуміють мети війни та не підтримують її, вони не висловлюються відкрито, оскільки "не є вільними", як західний світ. Але все може змінитись, якщо вони відчують наслідки.

"Вони бояться, що у них або відберуть гроші, або посадять у в’язницю [якщо вони зараз висловляться – ред.]. Але коли людей… звільняють з роботи, тому що роботодавець не може витримати, і все скорочується через економіку, тоді завжди відбувається соціальний вибух", — сказав Зеленський.

За його словами, за допомогою цієї стратегії Трамп міг би покласти край війні, оскільки одержимий владою Путін без підтримки народу втратить інтерес до подальшого насильства.

Відстрочка принесе багато жертв

Український лідер стверджує, що 50-денний термін означає лише нові смерті та руйнування протягом ще майже двох місяців. Він сказав, що кожен із цих п’ятдесяти днів буде страшним для України та пояснив, що розв'язання проблеми кровопролиття, яке триває вже понад три роки, — змусити Путіна захотіти припинити війну.

"Він просто не готовий до компромісу. Якщо Україна має зробити це самостійно, ми маємо пройти дуже довгий шлях, принісши багато людей у жертву, щоб переконати його у важливості [припинення конфлікту – ред.], тому що це не просто слова — потрібні серйозні важелі впливу", – сказав Зеленський.

Він заявив, що ця затримка дає російському диктатору ще більше часу для війни після того, як він уже "грав з Трампом" протягом місяців безрезультатних мирних переговорів.

"Путін даремно витратив час президента Трампа. Я дуже хотів би, щоб Сполучені Штати, Конгрес і президент чинили тиск на ситуацію за допомогою санкцій, і чим швидше це буде зроблено, тим краще", – сказав президент України.

Він заявив, що розуміє почуття Трампа, який вірить, що росіяни "спроможні покласти край" війні. Але насправді вони не мають до цього жодного бажання.

"Чесно кажучи, Путін просто брехав йому, що хоче покласти край війні, а Зеленський нібито не готовий, а потім президент Трамп побачив, що все було з точністю до навпаки. Сьогодні президент Трамп розчарований тим, що все це виявилося брехнею, що Путін просто грав з ним", — сказав український лідер.

Посилаючись на заяву про можливість змінити терміни запровадження санкцій, зроблену Трампом у вівторок, Зеленський висловив сподівання, що це станеться набагато раніше, ніж за 50 днів.

"Трамп сприймає смерть людей серйозніше, ніж Путін. Йому це завдає більше болю (він говорить про це), ніж Путіну, якому абсолютно не шкода своїх людей, адже вони — його громадяни", — сказав гарант Конституції та додав, що Україна хотіла б прискорити процес запровадження жорстких санкцій проти Росії та працюватиме над наданням відповідних аргументів.

Нагадаємо, війна може бути завершена вже до кінця 2025 року, і в цьому Україні зможе допомогти чинний президент США Дональд Трамп. Принаймні у цьому впевнений глава Офісу президента Андрій Єрмак.