Сонячна пляма постійно спалахує: чи призведе вона до магнітних бур найближчими днями

Гіперактивна сонячна пляма AR3663 продовжує тріщати спалахами, які потім перетворюються на викиди корональної маси (СМЕ). Астросиноптики прогнозують, що навіть найнезначніший вибух може спричинити полярне сяйво чи глибоке короткохвильове затемнення, але не магнітні бурі.

Як повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, очікується, що принаймні один CME пролетить близько до Землі від сьогодні до 9 травня. Його було створено в серії сонячних спалахів від плями AR3663.

Вчені з Обсерваторії сонячної динаміки NASA зафіксували екстремальний ультрафіолетовий спалах класу Х4,5 6 травня. Цей вибух на сонці спричинив лише глибоке короткохвильове затемнення навколо Індійського океану.

Астросиноптики пояснюють, що AR3663 є найактивнішою сонячною плямою 25-го сонячного циклу і її часте спалахування пояснюється нестабільним магнітним полем "бета-гамма-дельта", в якому протилежні полярності стикаються разом у вибухонебезпечній близькості.

"Синоптики NOAA оцінюють 50% ймовірність збільшення X-спалахів протягом наступних 24 годин", — резюмували вчені.

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