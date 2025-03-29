Двійника Буданова знайшли у Миколаєві: відео стало вірусним

Масажист із Миколаєва виявився копією голови ГУР

У начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова знайшовся "молодший брат". Чоловік живе у Миколаєві та працює масажистом.

Судячи з назви профілю в Tik-Tok, чоловіка звуть Дмитро Нікітін. Його канал має 120 підписників, а відео зазвичай набирають кілька сотень переглядів. Проте нове відео схоже завірусилося в мережі, зібравши понад 30 тисяч переглядів.

"Кирило, зателефонуй мені", — сказано в описі до короткого ролика.

На кадрах помітно, що багато користувачів виявили схожість між чоловіком і начальником ГУР і почали ставити незручні питання. Наприклад, коли закінчиться війна.

Були й інші питання, наприклад, чи є у нього жаба і чи веде він полювання на двійників Путіна.

Як повідомлялося раніше, напередодні в мережі завірусилося відео, на якому помітно чоловіка, який підозріло нагадує президента України Володимира Зеленського. Втім, пізніше виявилося, що це італійський блогер під ніком gigipescheria, який знімає гумористичний контент.