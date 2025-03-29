Відразу вдарять по великому місту: волонтер розповів, де в Україні росіяни можуть застосувати ядерну зброю

Використання зброї масового ураження є "червоною лінією"

Якщо Росія все ж таки захоче застосувати ядерну зброю проти України, то ймовірно вона завдасть удару по якомусь відносно великому місту. Можливо, це навіть буде передмістя Києва.

Таку думку в ефірі "Київ 24" висловив волонтер та засновник форуму Free Nations PostRussia Forum Олег Магалецький. За його словами, у цьому випадку для Кремля не буде мати значення, бити по військових цілях чи по мирних містах.

"Думаю, це може бути один з обласних центрів біля Києва. Наприклад, Вінниця чи Житомир. Або одне з міст-супутників Києва, наприклад Бориспіль чи Бровари", — сказав він.

За словами Магалецького, використання ядерної зброї є перетином "певних ліній", а тому якщо Москва буде готова перетнути їх, то вона буде готова бити по мирному місту.

Як повідомлялося раніше, експерти Atlantic Council вважають, що Росія чи КНДР будуть першими країнами, які використовують ядерну зброю. При цьому не виключено, що це станеться до 2035 року.

У розвідці США не виключають, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України. Причиною цього може стати відсутність військових успіхів у росіян та посилення українських ударів по російській території.