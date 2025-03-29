Мережі немає, а гроші списані: клієнти lifecell стикаються з проблемами в Європі

Неочікуваний збій: lifecell не зміг забезпечити зв’язок у роумінгу.

Одна з користувачок мобільного оператора lifecell поскаржилася на відсутність зв’язку за кордоном, хоча її тариф був оплачений, а на рахунку були кошти. Вона неодноразово зверталася до служби підтримки, але ситуація залишилася невирішеною.

Про це жінка написала на офіційній сторінці lifecell у Facebook. За її словами, вона перебуває в Британії, але її телефон не знаходить мережу жодного оператора. Вона пробувала змінювати налаштування, вмикати й вимикати телефон, вставляти SIM-карту в інші пристрої – усе безрезультатно.

"Я вже зверталася до оператора в телефонному режимі та через чат. Для мене оформили заявку, пообіцяли, що максимум через 7 робочих днів усе запрацює. Минуло більше часу – зв’язку немає! Я перевіряла картку у трьох різних телефонах, змінювала операторів вручну – без змін", – зазначила клієнтка.

Оператор у коментарях попросив користувачку уточнити країну перебування та запропонував звернутися до чату підтримки.

Проте жінка відповіла, що її ситуацію вже розглядали, і підтримка запевнила, що вона отримає рішення в SMS-повідомленні. Однак через відсутність мережі жодні повідомлення до неї не доходять.

"Мені сказали, що рішення надійде в SMS. Коли я пояснила, що не можу його отримати через відсутність мережі, оператор відповів, що все повинно працювати. Але нічого не змінилося", – написала жінка.

lifecell у відповідь знову запропонував їй звернутися до підтримки за телефонами або через чат.

Поки що lifecell не повідомив, чи має ця проблема масовий характер і як її планують вирішувати. Користувачка ж вимагає повернення коштів за послугу, якою не змогла скористатися.

Раніше "Телеграф" писав про те, що інтернет 3G поступово відключають в Україні, зокрема таке рішення ухвалив "Київстар". Мобільний оператор lifecell наразі не має таких планів.