"Афродіта": пікантні фото дружини футболіста збірної України викликали ажіотаж у мережі

Ліза регулярно радує підписників яскравими знімками

Дружина півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова Ліза опублікувала пікантні знімки на тлі водоспаду на Балі (Індонезія). Дівчина вже не раз тішила шанувальників гарячими фото із відпочинку.

Відповідні знімки Лізи доступні на її сторінці в Instagram. Дівчина позувала в бікіні на фоні водоспаду Канто Лампо.

"Богиня", "Афродіта", "Вогонь", "Яка краса", "Зачаровуєш", "Красуня", "Очей не відвести", — відреагували на фото в мережі.

Зазначимо, що Ліза та Георгій одружилися 22 лютого 2022 року. Пара виховує дочку Мілану (народилася 2022 року).

Родина Судакових

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Судаков відіграв у всіх шести поєдинках у ЛН, забивши гол та віддавши асист.

У стиковому раунді Синьо-жовті програли бельгійцям у 2-матчевому протистоянні, пропустивши три голи у другому поєдинку. Перша гра завершилася з рахунком 3:1 на користь українців. Тепер на нашу команду чекають ігри відбору на ЧС-2026.