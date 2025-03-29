Батько-військовий ніс маленьку труну. На Одещині поховали двомісячну дитину, не обійшлось без скандалу (фото, відео)

Пабліки писали, що матір нібито задушила дівчинку

На Одещині поховали двомісячну дівчинку, батьки якої військові. Трагедія, від якої завмирає серце, супроводжувалась скандалом, адже місцеві канали поширювали інформацію, що у смерті дитини нібито винна мати.

Як розповіла директорка Благодійного Фонду "Любов Любушкіна" Любов Рябко, яка була присутня на похороні, батьки були вбиті горем. Майже всю дорогу батько дівчинки, якого відпустили на кілька днів з передової, не випускав з рук маленьку білу труну з Даринкою.

На відео та фото, які поширює жінка, видно весь біль та тугу батьків. Подекуди матір навіть не могла встояти на ногах, а батько не стримував сліз.

За словами Рябко, в одеських пабліках поширювали інформацію, що дівчинку нібито задушила пʼяна мати уві сні. А насправді судово-медична експертиза підтвердила, що у дитини було безсимптомне запалення легень. Смерть настала уві сні миттєво.

"Даринці було всього два місяці. Вона народилась здоровою. Усе було добре. Мама — бойова медикиня. Тато — військовий. Вони служать, захищають кожного з нас. Але одного дня все зупинилося. Даринка заснула — і більше не прокинулась", — написала Любов Рябко.

Вона додала, що звернулась до місцевих каналів, аби вони виправили пости і не поширювали наклеп, проте наразі ніякої реакції не отримала.

"Мама Даринки повертається на службу. Її син залишиться з бабусею. А Даринка тепер — янгол, що оберігає свою родину з неба. Я звертаюсь до тих, хто поширив цю жорстоку вигадку: Ви знищили душу жінки, яка й так тримається з останніх сил. І ви навіть не спробували це виправити", — додала директорка БФ.

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