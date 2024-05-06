Гііперактивна пляма на Сонці ще влаштує землянам "концерт": коли чекати на магнітні бурі

На графіку є "червоні" дні

На Землю прибув викид корональної маси (СМЕ), який спричинив магнітну бурю класу G1, тобто слабку. Астросиноптики наголошують, з гіперактивної сонячної плями AR3663 вилетіли ще СМЕ, тому варто готуватись до нових штормів.

Перший СМЕ, який вдарив Землю 5 травня, спричинив не тільки магнітні бурі, а й полярне сяйво в Європі. Про це повідомили вчені зі сайту дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас гіперактивна сонячна пляма AR3663 протягом 5 травня створила 8 потужних та 2 надпотужних спалахів. Вчені додають, що вона продовжує тріщати вибухами.

"Кожен із цих спалахів створював коротке, але глибоке радіозатемнення на Землі, викликаючи втрату сигналу на частотах нижче 30 МГц. Ці події легко помітити радіоаматорам, авіаторам і морякам, які використовують для зв’язку короткі хвилі", — пояснюють на сайті.

Вчені додають, що спалахи триватимуть, адже AR3663 має магнітне поле "бета-гамма-дельта", де змішані полярності стикаються разом у "вибухонебезпечній" близькості.

Астросиноптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) прогнозують 90% ймовірності спалахів класу М (потужних) 6 травня та 50% — класу Х (надпотужних).

Магнітні бурі на Землі протягом 6-12 травня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 6 травня тримається висока магнітна буря, яка не перевищуватиме силу 6 балів. Уже з 7 по 8 травня землянам варто готуватись до середнього шторму 4 балів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли чекати на магнітні бурі протягом всього травня.