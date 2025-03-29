Був ветераном війни і ловив бандитів: як виглядає могила дідуся Зеленського і що про нього відомо

2021 року портрет Семена Зеленського "засвітився" в "ДНР"

Президент України Володимир Зеленський після повномасштабного вторгнення намагається замовчувати те, що відбувається у його особистому житті. Зрідка його публічно супроводжує у поїздках перша леді Олена Зеленська. Проте у січні 2025 року він розповів про свого дідуся, який воював у Другій світовій війні.

В інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману голова держави поділився, що обожнював свого дідуся — Семена Івановича Зеленського. При цьому той завжди уникав розмов про пережиту війну.

"Хоча, як хлопчик, я його питав: "А скільки ти вбив фашистів?" Він ніколи про це не говорив. Він вважав, що війна – це велика трагедія, трагедія всіх", — сказав президент.

Що відомо про дідуся Зеленського

Семен Іванович народився 5 травня 1924 року у Кривому Розі. У роки Другої світової він командував мінометним взводом, а потім очолив стрілецьку роту 174 полку 57-ї гвардійської стрілецької дивізії. У 1944 році був удостоєний двох орденів Червоної Зірки. Повернувся додому з пораненнями та у званні лейтенанта.

Семен Зеленський був командиром мінометного взводу

За словами Зеленського, його дідусь — єдиний із чотирьох братів мав військову освіту, а сім’ю Семена Івановича, включно з батьком, розстріляли фашисти. Свою майбутню дружину ветеран зустрів у притулку для дітей війни, яким і керувала жінка.

Після війни Семен Іванович почав працювати у карному розшуку, дослужившись до звання полковника міліції. В інтерв’ю президент заявив, що все життя його старший родич присвятив боротьбі з бандитами.

Як виглядає могила Семена Зеленського

Дідуся Зеленського не стало у віці 69 років – 10 червня 1993 року. Чоловік похований на Всебратському цвинтарі у рідному Кривому Розі. 9 травня 2019 року, після свого обрання, Зеленський відвідав могилу дідуся.

"Сьогодні я на могилі свого дідуся Семена Івановича Зеленського. Він пройшов усю війну і залишився назавжди в моїй пам'яті одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів. Шкода, що ми так рідко згадуємо ветеранів, своїх дідусів і бабусь", — написав того дня президент у Фейсбуці, прикріпивши фото з пам'ятником близької людини.

Який вигляд має могила дідуся Зеленського. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Варто згадати, що у 2021 році портрет Семена Зеленського несподівано принесла на парад бойовиків "ДНР" до Донецька відома пропагандистка Тетяна Монтян.