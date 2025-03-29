Пройшли через безгрішшя і разом майже 60 років: як виглядає дружина Кучми і що про неї відомо

Людмила мала вплив на свого чоловіка

Колишній президент України Леонід Кучма, який на початку війни відмовився від евакуації, не злякавшись російських ракет, майже 60 років одружений з дружиною Людмилою. Експерша леді свого часу була дуже помітною та впливовою фігурою, як у соціальному, так і політичному житті нашої держави.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Леоніда Кучми та де вони познайомилися. Ми дізналися деякі факти із життя Людмили.

Людмила Кучма — що відомо про дружину Леоніда Кучми

Людмила Кучма народилася в удмуртському місті Воткінську (Росія) у 1940 році, де навчалася у музичній школі. Коли Людмила закінчила вісім класів, її родина переїхала до Дніпра.

Леонід Кучма з Людмилою в молодості

Людмила Талалаєва (дівоче прізвище) закінчила Дніпропетровський механічний технікум і влаштувалася на роботу до конструкторського бюро "Південне", де працювала цілих 30 років. Власне, там Людмила й зустріла свого майбутнього чоловіка Леоніда Кучму.

Як Леонід Кучма познайомився зі своєю дружиною

Як розповідав експрезидент, це було кохання з першого погляду. З Людмилою вони познайомились у колгоспі, куди молодих спеціалістів направили на сапання. Тоді Кучма був керівником колективу, а Людмила у його підпорядкуванні. Якось на вулиці була спека за 30 градусів і Людмила обгоріла, тож почала плакати, а Леонід її заспокоїв та допоміг прополоти до кінця грядку.

Як виглядає дружина Леоніда Кучми

А в день народження Людмили, перед тим як виїхати на поле, Леонід Кучма розорив клумбу біля правління колгоспу і приніс їй оберемок червоних троянд. Між ними почалися стосунки, а незабаром, як згадує експерша леді, Леонід їй нахабно зробив пропозицію.

"Представив мене бабусі, у якої квартирував: "Познайомтеся, це моя наречена". Я здивувалася. А бабуся підхопила: "О, біленькі та чорненькі помішаються — гарно буде". Так і вийшло ", — зазначила дружина колишнього президента.

У 1967 році вони одружилися і разом майже 60 років. 1970 року Людмила народила дочку Олену. В одному з інтерв’ю експерша леді розповідала, що разом із Леонідом Кучмою вони пройшли через усі етапи становлення сім’я: життя у батьків та однокімнатній квартирі, безгрішшя, а точніше малогрішшя, а також хвороби, нещастя та постійні відрядження чоловіка.

Людмила та Леонід познайомилися у колгоспі

Людмила також зізнавалася, що бути дружиною президента було складно та відповідально. Щобільше, вона, попри те, що народилася та росла в Росії, вважає себе українкою.

У ЗМІ писали, що Людмила могла значно впливати на свого чоловіка, оскільки шлях до політичної кар’єри Кучми був прокладений завдяки вітчиму Людмили — Геннадію Туманову. Тоді він працював головним інженером Головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР.

Леонід Кучма разом із дружиною та донькою

Експерша леді намагалася підтримувати чоловіка, і за його правління була важливою фігурою у соціальному житті країни. Людмила була головою Нацфонду соціального захисту "Україна — дітям", а також керівником "Фонду Надії та Добра". Ще дружину колишнього президента було призначено спеціальним посланником ЮНЕСКО з питань підтримки обдарованої молоді.

Людмила Кучма брала активну участь у суспільному житті

На публіці Людмила Кучма завжди поводилася впевнено, стримано та елегантно. Колишню першу леді неодноразово нагороджували десятками престижних нагород за внесок у благодійність.

Де зараз Людмила Кучма

Як розповідав експрезидент Леонід Кучма, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні та над їхнім будинком почали літати ракети, їм пропонували евакуюватися за кордон. Але Леонід Кучма та його дружина Людмила прийняли рішення залишитися в Україні, і зараз, судячи з усього, вони продовжують жити в Києві.

Людмила та Леонід Кучма разом майже 60 років

Колишній глава держави періодично з’являється в медійному просторі й коментує події, які відбуваються в державі. Щодо його дружини Людмили, то на публіці вона давно не з’являлася, тому у відкритому доступі немає її свіжих фотографій.

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