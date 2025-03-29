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Пройшли через безгрішшя і разом майже 60 років: як виглядає дружина Кучми і що про неї відомо

Автор
Катерина Любимова
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Який виглядає експерша леді України Людмила Кучма
Який виглядає експерша леді України Людмила Кучма. Фото Фото: Getty Images, колаж Телеграф

Людмила мала вплив на свого чоловіка

Колишній президент України Леонід Кучма, який на початку війни відмовився від евакуації, не злякавшись російських ракет, майже 60 років одружений з дружиною Людмилою. Експерша леді свого часу була дуже помітною та впливовою фігурою, як у соціальному, так і політичному житті нашої держави.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Леоніда Кучми та де вони познайомилися. Ми дізналися деякі факти із життя Людмили.

Людмила Кучма — що відомо про дружину Леоніда Кучми

Людмила Кучма народилася в удмуртському місті Воткінську (Росія) у 1940 році, де навчалася у музичній школі. Коли Людмила закінчила вісім класів, її родина переїхала до Дніпра.

Леонід Кучма з Людмилою в молодості
Леонід Кучма з Людмилою в молодості

Людмила Талалаєва (дівоче прізвище) закінчила Дніпропетровський механічний технікум і влаштувалася на роботу до конструкторського бюро "Південне", де працювала цілих 30 років. Власне, там Людмила й зустріла свого майбутнього чоловіка Леоніда Кучму.

Як Леонід Кучма познайомився зі своєю дружиною

Як розповідав експрезидент, це було кохання з першого погляду. З Людмилою вони познайомились у колгоспі, куди молодих спеціалістів направили на сапання. Тоді Кучма був керівником колективу, а Людмила у його підпорядкуванні. Якось на вулиці була спека за 30 градусів і Людмила обгоріла, тож почала плакати, а Леонід її заспокоїв та допоміг прополоти до кінця грядку.

Як виглядає дружина Леоніда Кучми
Як виглядає дружина Леоніда Кучми

А в день народження Людмили, перед тим як виїхати на поле, Леонід Кучма розорив клумбу біля правління колгоспу і приніс їй оберемок червоних троянд. Між ними почалися стосунки, а незабаром, як згадує експерша леді, Леонід їй нахабно зробив пропозицію.

"Представив мене бабусі, у якої квартирував: "Познайомтеся, це моя наречена". Я здивувалася. А бабуся підхопила: "О, біленькі та чорненькі помішаються — гарно буде". Так і вийшло ", — зазначила дружина колишнього президента.

У 1967 році вони одружилися і разом майже 60 років. 1970 року Людмила народила дочку Олену. В одному з інтерв’ю експерша леді розповідала, що разом із Леонідом Кучмою вони пройшли через усі етапи становлення сім’я: життя у батьків та однокімнатній квартирі, безгрішшя, а точніше малогрішшя, а також хвороби, нещастя та постійні відрядження чоловіка.

Людмила та Леонід Кучма
Людмила та Леонід познайомилися у колгоспі

Людмила також зізнавалася, що бути дружиною президента було складно та відповідально. Щобільше, вона, попри те, що народилася та росла в Росії, вважає себе українкою.

У ЗМІ писали, що Людмила могла значно впливати на свого чоловіка, оскільки шлях до політичної кар’єри Кучми був прокладений завдяки вітчиму Людмили — Геннадію Туманову. Тоді він працював головним інженером Головного технічного управління Міністерства загального машинобудування СРСР.

Леонід Кучма разом із дружиною та донькою
Леонід Кучма разом із дружиною та донькою

Експерша леді намагалася підтримувати чоловіка, і за його правління була важливою фігурою у соціальному житті країни. Людмила була головою Нацфонду соціального захисту "Україна — дітям", а також керівником "Фонду Надії та Добра". Ще дружину колишнього президента було призначено спеціальним посланником ЮНЕСКО з питань підтримки обдарованої молоді.

Людмила Кучма
Людмила Кучма брала активну участь у суспільному житті

На публіці Людмила Кучма завжди поводилася впевнено, стримано та елегантно. Колишню першу леді неодноразово нагороджували десятками престижних нагород за внесок у благодійність.

Де зараз Людмила Кучма

Як розповідав експрезидент Леонід Кучма, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні та над їхнім будинком почали літати ракети, їм пропонували евакуюватися за кордон. Але Леонід Кучма та його дружина Людмила прийняли рішення залишитися в Україні, і зараз, судячи з усього, вони продовжують жити в Києві.

Людмила Кучма
Людмила та Леонід Кучма разом майже 60 років

Колишній глава держави періодично з’являється в медійному просторі й коментує події, які відбуваються в державі. Щодо його дружини Людмили, то на публіці вона давно не з’являлася, тому у відкритому доступі немає її свіжих фотографій.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина Арсенія Яценюка, яка подарувала йому двох доньок. Вони разом у шлюбі вже понад 25 років.

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#Дружина #Леонід Кучма #Людмила Кучма