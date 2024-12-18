Україна все одно б воювала з Росією. Історик назвав перевагу нинішньої війни

Російська думка не доганяє зміну ситуації, яка сталася

Якби не було б повномасштабної війни, яку Росія розвʼязала у 2022 році, то була б якась інша війна. Як війна податкова, чи війна за пшеницю, або газова війна. Адже війни з Україною Росія веде з 90-х років, тільки різного характеру. Ця війна дійшла до гарячого масштабного конфлікту.

Про це заявив історик Українського католицького університету Ярослав Грицак в ексклюзивному інтервʼю OBOZ.UA. За його словами, Росія, російська еліта, ніколи не давала згоду на існування України як держави.

"Тому, що їхня згода умовна, що тимчасово Росія-Україна може бути незалежною державою. Україна не дотримується цієї штучної конструкції. І тому, рано чи пізно, Україна повернеться, але вже на колінах. Це було предметом розмови теж, як розповідала тоді російська опозиція в 91-му році. Пам'ятаємо, що Путін виріс із цієї опозиції, із середовища Єльцина, Собчака. Ми маємо запис цих дискусій, як вони вирішували, що треба робити з Україною. Вони вирішували так: "Україні треба дати піти, але тимчасово, тому що вона має повернутися все одно". Тобто не сталося прощання з Україною", — розповідає історик.

Він додає, що росіяни й надалі вважають, що Україна – це частина Росії. Тобто російського простору, що це вигадка, українців не існує.

"Там трошки Заходу, трохи галичан-бандерівців, а все решта – це українці, такі самі росіяни, як і вони. І це те, що, на щастя, Путін не розуміє. На щастя, тому що Путін не розуміє, що насправді сталося з Україною останнім часом", — підкреслив Грицак.

Історик пояснив, що останнім часом сталось з Україною. За його словами, виросло ціле покоління, яке давно вже розпрощалося з Росією. Можливо, як він каже, воно говорить ще російською мовою, але воно обиратиме, умовно кажучи, долар і гривню, а не російський рубль. А також умови життя своїх ровесників на Заході, а не умови життя росіян.

"Російська думка не доганяє зміну ситуації, яка сталася. Вони й далі думають, що можна легко пройти за три дні, вступити з військами та завоювати. Вони не бачили цієї зміни і, на щастя, зараз не бачать, але їхнє незнання – це наша сила", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки заплатив Путін за солдатів та зброю Кім Чен Ина.