"Дихати неможливо": росіяни скаржаться на жахливий сморід моря після катастрофи танкерів (карта)

Чорне море біля Анапи перетворилось на нафтове

Узбережжя курорту Анапа перетворилося на суцільну нафтову пляму після масштабної аварії танкерів у Керченській протоці. Минулого тижня два судна — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239" — спричинили серйозний розлив мазуту, який за короткий час розповсюдився майже по всій береговій лінії.

Місцеві мешканці повідомляють про жахливий запах, що стоїть у місті. "Такий сморід, що просто неможливо дихати", — розповідають люди, які живуть поруч з узбережжям. Синоптики зазначають, що посилений шторм та вітер лише прискорили поширення нафтової плями.

Наслідки аварії жахливі: за попередніми даними, у море потрапили десятки тонн нафтопродуктів. Товста чорна маса вкрила пляжі, перетворюючи їх на суцільне нафтове поле.

Місцеві пабліки малюють мазутну карту пляжів Краснодарського краю РФ. Проте наразі немає інформації про те, звідки вони взяли ці дані, оскільки супутникові знімки зробити неможливо через сильну хмарність у регіоні, повідомляє "Кримський вітер".

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що колись курортне, а тепер окуповане селище Кирилівка в Запорізькій області потерпає від екологічної катастрофи. Берег буквально встелений мазутом після катастрофи танкерів.