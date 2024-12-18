Колишній голова ОП Андрій Богдан хоче повернутись у політику — джерела

Законодавчі пропозиції депутат могла подати невипадково

Ініціатива гендерного балансування "слуги" Аліни Загоруйко призвела і до "страшної війни у партійних чатах". Більшість депутатів-слуг виступили проти.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" під назвою "Місія — зупинити Арестовича. Що думають в Раді та ОП щодо участі мігрантів в майбутніх виборах".

Одне з джерел видання стверджує, що законодавчі пропозиції його колега подала невипадково. Попри членство у президентській фракції СН, Аліна Загоруйко належить до команди ексспікера парламенту Дмитра Разумкова. І потрапила вона туди теж невипадково.

"Зайти туди їй сказав [колишній голова Офісу президента (ОП)] Андрій Богдан . Він зараз знаходиться за кордоном (має відстрочку від мобілізації через наявність 5 дітей. – Ред.). Він хоче балотуватися з новим політичним проєктом. Тому і почалась ця історія зі скасуванням цензу осілості", — розповідає співрозмовник "Телеграфу".

Нагадаємо, Конституція зазначає, що у президенти може балотуватися громадянин, який проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. А у народні депутати – останні п’ять. Відповідно до цієї норми фактично всі українські біженці за кордоном втратили можливість балотуватися на виборах. Депутат від "Слуги народу" (СН) Аліна Загоруйко запропонувала своє бачення вирішення проблеми — законопроєкт №11300. Він спрямований на збалансування гендерного представництва у радах усіх рівнів. Тобто на місце особи, яка склала свої повноваження депутата, наступним за черговістю має заходити особа такої ж статі. Але в самому законопроєкті не було запропоновано окремої норми щодо жінок. На комітеті з питань організації державної влади дійшло майже скандалів. На думку інших депутатів, ця норма відкривала політичні можливості для ухилянтів та деяких серйозних політичних опонентів влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими можуть бути повоєнні вибори в Україні.