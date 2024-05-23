Солнце недолго молчало: приведет ли нить магнетизма к магнитным бурям на Земле

На графике пока нет "красных" дней

От светила оторвалась нить магнетизма, однако ученые не уверены, приведет ли она к сильным магнитным бурям на днях. К концу этой недели стоит ожидать только геомагнитные колебания 4 балла, то есть минимальные.

Нить магнетизма оторвалась от Солнца 23 мая. Она простирается на протяженность более 400 тысяч километров, как отмечают ученые на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

"Извержение было относительно умеренным, но изображения, полученные Обсерваторией солнечной динамики NASA, свидетельствуют, что оно вырезало "огненный каньон" в атмосфере Солнца", — объясняют на сайте.

Ученые говорят, что обычно из этого каньона должен вылететь СМЕ, но попадет ли он на Землю, они пока не знают.

Магнитные бури на Земле в течение 23-26 мая

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 23 мая сохраняется низкая солнечная активность, но уже 24 мая она повысится до незначительной магнитной бури 4 баллов.

Однако потом, до конца недели, не прогнозируется каких-либо геомагнитных колебаний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце мая.