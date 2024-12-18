Предки були душею компанії і справжніми веселунами, якщо у вас таке прізвище: знайдіть своє в списку

Деякі з них дуже поширені і сьогодні

Українські прізвища містять інформацію про предків носія — деякі, наприклад, свідчать про те, що вони були гарні чи дуже розумні. Інші ж вказують на те, що перший носій прізвища був справжнім веселуном і душею компанії.

"Телеграф", ґрунтуючись на роботі дослідника Юліана Редько " Сучасні українські прізвища ", розповідає про такі незвичайні родові імена. Всього, до речі, їх налічується сім.

Наші предки давали деяким людям прізвища, виходячи з їхніх рис характеру. Увагу звертали, зокрема, і на те, наскільки вони балакучі та веселі.

Якщо ж ви знайдете своє прізвище в списку цих родових імен, то ваші предки точно виділялися своїм умінням веселитися і завжди були в хорошому настрої.

Таких людей прийнято називати душею компанії і вони завжди знають, як привернути до себе оточуючих.

Прізвища, які давали справжнім веселунам:

Веселий;

Потішний;

Смішко;

Сміянець;

Танцюра;

Гуляка;

Скочко.

Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.

Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці у давнину.