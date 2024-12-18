Предки були душею компанії і справжніми веселунами, якщо у вас таке прізвище: знайдіть своє в списку
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Деякі з них дуже поширені і сьогодні
Українські прізвища містять інформацію про предків носія — деякі, наприклад, свідчать про те, що вони були гарні чи дуже розумні. Інші ж вказують на те, що перший носій прізвища був справжнім веселуном і душею компанії.
"Телеграф", ґрунтуючись на роботі дослідника Юліана Редько " Сучасні українські прізвища ", розповідає про такі незвичайні родові імена. Всього, до речі, їх налічується сім.
Наші предки давали деяким людям прізвища, виходячи з їхніх рис характеру. Увагу звертали, зокрема, і на те, наскільки вони балакучі та веселі.
Якщо ж ви знайдете своє прізвище в списку цих родових імен, то ваші предки точно виділялися своїм умінням веселитися і завжди були в хорошому настрої.
Таких людей прийнято називати душею компанії і вони завжди знають, як привернути до себе оточуючих.
Прізвища, які давали справжнім веселунам:
- Веселий;
- Потішний;
- Смішко;
- Сміянець;
- Танцюра;
- Гуляка;
- Скочко.
Нагадаємо, доброта, щирість та здатність допомагати іншим – риси, які українці завжди особливо цінували. Саме тому добрим, миролюбним людям, які не тримають зла і допомагали ближнім, давали відповідні прізвища.
Раніше "Телеграф" розповідав про родові імена, які отримували злі та сварливі українці у давнину.