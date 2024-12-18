Путін-бумеранг, заморозка війни, відмова від НАТО та інше: про що Зеленський говорив з Le Parisien (головне)

Президент відповів на важливі питання щодо війни

Україна продовжує свою боротьбу за незалежність і свободу і не має наміру йти на поступки територій на користь Росії, а також відмовлятися від вступу до НАТО та ЄС через забаганки російського президента Володимира Путіна.

Про це та багато іншого президент України Володимир Зеленський розповів під час спілкування онлайн із читачами Le Parisien. "Телеграф" зібрав головні висловлювання українського лідера.

Небезпека заморожування війни

Володимир Зеленський каже, що новообраний президент США Дональд Трамп знає про небажання України здаватись та заморожувати війну.

"Трамп знає про моє бажання нікуди не поспішати на шкоду Україні. Країна вже давно бореться за свій суверенітет. Скільки президентів чи прем’єр-міністрів не хотіли б оголосити про припинення війни, ми не збираємося просто здаватися і відмовлятися від нашої незалежності. Небезпека полягала б у тому, щоби сказати: "Ми заморозимо війну і домовимося з росіянами", — зазначив Зеленський.

Путін – це бумеранг

Зеленський каже, що Путіна треба зупинити, інакше він щоразу повертатиметься з метою захопити чуже.

"Путін убив багато українців, зокрема серед мирного населення. Він продовжує робити це щодня. Він завдає ракетних ударів, катує, руйнує історичні будівлі, окупує наші землі, вбиває мільйони людей. Вісім мільйонів українців вигнано, ще мільйони змушені залишити свої зруйновані будинки. Ми не можемо забути про все, що сталося. Іншим диктаторам буде запропоновано зробити те саме безкарно. Це також дасть можливість Путіну повернутися. У Чечні, Грузії, Молдові, Сирії, Африці він робив те саме. Путін – це бумеранг: він повертається, доки не отримає те, що хоче. І вперше за тридцять років владі йому протистоїть країна", — вважає Зеленський.

Відмова від територій

За словами президента, Україна не розглядає такий сценарій.

"Ми не можемо віддати своїх територій. Конституція України забороняє нам це робити. Де-факто ці території сьогодні контролюють росіяни. У нас немає сил відвоювати їх назад. Ми можемо розраховувати лише на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, яка змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Я дивуюсь: чому Захід, який нас підтримує, сприймає це всерйоз? Чому з початку війни нас масово не оснастили зброєю? Моя мова може здатися зухвалою. Але в мене таке враження, що всі бояться путінської Росії. Він користується безкарністю. Нам потрібні сильні Америка та Європа, щоб чинити тиск на Путіна та зупинити цю війну" — сказав Зеленський.

Відмова від вступу до НАТО та ЄС

Глава держави наголосив, що Путін не має права втручатися у вибір українців щодо вступу до НАТО.

"Як ми можемо це уявити? Український народ, а не я, вибрав бути повноправною державою Європейського Союзу. Навіщо Путіну втручатися у наш вибір? Час колоніалізму минув. Путін не грає у політичну гру. Він завдає ударів своїми ракетами. Чому весь світ дозволяє йому це робити? США, Китай, Індія, Євросоюз… Я не розумію. І відмовитись від НАТО? Що нам пропонують натомість? Ми усвідомлюємо небезпеки та виклики. Хто може гарантувати, що Путін не повернеться до України? Яка країна допоможе нам своїми літаками, своїми військами? Сьогодні ми маємо лише двосторонні гарантії з нашими партнерами з військової та фінансової підтримки… Але якщо Путін повернеться зі своїми мільйонами людей, чи будемо ми знову захищатися поодинці? Чи станемо ми свідками смерті наших жінок та дітей? Питання не про вступ до НАТО, а про забезпечення нашої безпеки", — наголосив український лідер.

Що прихід Трампа змінює для України

На думку Зеленського, Америка може мати вплив на Путіна та Україна вибудовуватиме відносини з новою адміністрацією.

"Це новий президент та інша команда. Тому зміни неминучі. Для нас дуже важливо щоб вони були за Україну, а не навпаки. Ми вже дуже багато сюрпризів від такого сусіда, як Росія. Ми хотіли б бачити сильнішу підтримку України з боку США. Наші команди вже працюють із командами президента Трампа. Ми будуватимемо відносини з новою адміністрацією, це буде нашим пріоритетом. США є і залишаються нашим головним донором у цій війні, хоча для України хочу підкреслити, важливі і Європа, і США. Ми не ставимо нікого вище за інше. Америка може вплинути на Путіна. Європейський Союз – це наше майбутнє. Тут ми бачимо себе", — каже президент.

Путін та ядерні загрози

Глава держави зазначив, що загрози Путіна про ядерку мають спричинити реакцію всього світу.

"Тільки божевільні не бояться зброї. Володимир Путін збожеволів, і його постачання ракет доводять це. Його погрози повинні налякати весь світ. Ми говоримо про ядерну війну! Ми повинні прийняти всі можливі санкції, щоб жоден лідер навіть не подумав про це, Путін, як і всі інші, на жаль, ми не бачимо достатньо сильної реакції на це", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 17 грудня у Львові відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та голови польського уряду Дональда Туска. "Телеграф" зібрав найважливіші цитати.