Агенція оборонних закупівель не використовує бюджет та зриває поставки

Наприкінці листопада країну сколихнув скандал – Кабмін передав 23 мільярди гривень Міністерства оборони України адміністрації Державної прикордонної служби для закупівлі озброєння для потреб Збройних Сил України, щоб придбати боєприпаси у польської компанії-посередника "PHU Lechmar Sp.z.o.o"

Про це йдеться у повідомленні видання "Главком".

Передача розпорядженням №1191-р 23 мільярдів від МОУ до ДПСУ – це ситуація з присмаком корупції та саботажу. У матеріалі йдеться про те, що бажання одних чиновників заробити на закупівлі у єдиного постачальника-посередника вдало співпало з непрофесіоналізмом інших та небажанням розподілити бюджетні кошти на вчасну поставку боєприпасів.

14 грудня Міністерство оборони України прокоментувало виданню "LIGA.net" рішення щодо такого розподілу коштів: на кінець листопада Агенція оборонних закупівель мала 45 мільярдів гривень нерозподілених коштів.

Дивна ситуація — майже кінець року, а Агенція оборонних закупівель досі не визначила, куди направить 1/7 частину свого річного бюджету. Виникає відчуття, що наші захисники повністю забезпечені дронами, боєприпасами, якісними мінометними мінами і всім іншим, наголошують автори публікації.

Джерела видання у Міноборони розповідали, що невдоволення роботою Марини Безрукової зростає – Агенція не тільки не використовує надані бюджетом кошти, але й жонглює потребами військових, укладаючи контракти тільки на те, що пропонують афілійовані постачальники – без уваги на строки чи ціни. Про це пише політолог Андрій Миселюк.

"Агенція працює за принципом: краще не використати кошти, аніж купити щось не у своїх", — кажуть у Міноборони.

Критична ситуація знову виникає з 120 мм мінометними боєприпасами – на цей рік Агенція законтрактувала більше 1 мільйону мін такого калібру, але Збройні Сили отримали лише 35% планованих обсягів. Це при тому, що Агенція не зупиняє постачання "проблемних" мін від державних заводів, підкреслюють у виданні.

За наявною інформацією, результати 2024-го року вже не хвилюють Марину Безрукову – вона зараз намагається укласти якомога більше контрактів на наступні періоди, забезпечивши собі успішне життя після звільнення з Міноборони.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про зриви постачання боєприпасів через проблеми з виконанням контрактів державними підприємствами.