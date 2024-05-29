Пляма на Сонці зменшилась, але все ще активна: чи чекати на магнітні бурі

Світило ніяк не заспокоїться

Сонячна пляма-гігант AR3664 знову повернулась до Землі обличчям. Астросиноптики кажуть що вона вже не має такого масштабного розміру, але все ще може створювати потужні спалахи.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, сонячна пляма втратила значний розмір під час своєї 2-тижневої подорожі навколо зворотного боку світила. Однак зменшившись, вона все одно залишається здатною до потужних вибухів.

За словами вчених, 2 дні тому, 27 травня, вона створила сонячний спалах класу X2.8 і наразі вона продовжує тріщати від М-спалахів низького рівня.

Магнітні бурі на Землі протягом 29 травня-2 червня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 29 травня тримається невелика магнітна буря, яка не перевищує 4 балів сили. Вже 30 травня її сила впаде і настане геомагнітна тиша, яка прогнозується до 3 червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України пройдуть брудні дощі. Синоптик Ігор Кібальчич розповів, чи є таке явище небезпечним для людей.