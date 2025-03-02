На умі одна картопля: Лукашенко став героєм нового мема (відео)

Світ нібито на порозі Третьої Світової війни, а Лукашенко думає про картоплю

У Білорусії стався дефіцит, який би здавалось ніколи б не стався. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що у країні немає картоплі.

Відповідну заяву він зробив на нараді щодо нової системи регулювання цін. Лукашенко зажадав від Комітету держконтролю (КДК) розібратися з цінами на картоплю і з її виробництвом у країні. За його словами, ціни на цей овоч за два місяці "підскочили на 10%".

"Виявляється, у нас картоплі немає. У нас картопля на скільки подорожчала? У міжсезонний період зростання цін на картоплю яке? Ми що, картоплі не можемо виробити потрібну кількість, покласти в льох і потім населенню продати?" — запитав Лукашенко.

Він зажадав від КГК, зокрема, запропонувати вирішення проблеми. "Вигнати треба до чортової матері цих керівників. Картоплю не можемо виробити в достатній кількості! Ціни за два місяці на 10% підскочили на картоплю"

Реакція мережі

В мережі прокоментували заяву Лукашенка. Люди в мережі жартували, що почався судний день, або писали, що наразі це "найбільші проблеми країни".

Також люди були обурені тим, що світ нібито на порозі Третьої Світової війни, а Лукашенко думає про картоплю. Люди писали, що відсутність картоплі у Білорусі — звучить, як анекдот.

Також писали, що "це самий добрий диктатор". А деякі реально бачили в цьому проблеми.

Раніше "Телеграф" писав, що у Білорусі відбулися вибори, перемогу в яких знову "намалювали" Олександру Лукашенку. На виборчу дільницю сам кандидат прийшов із домашнім улюбленцем — шпіцем Умкою. Песик встиг осоромитися, справивши малу нужду прямо на дільниці.