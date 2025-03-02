Збір на "ядерку" виявився жартом: українці обурені

Гроші все одно підуть на потреби ЗСУ, але бажаючі можуть повернути кошти.

Після невдалих переговорів президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, українці розпочали збір на "ядерку". Очевидно, не всі зрозуміли, що зброя масового ураження це не те, що можуть купити волонтери.

Пояснити це спробував співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі. За його словами, за 20 годин збору було зібрано 27,2 мільйона гривень.

"Звичайно, я не знаю, як зробити "ядерку", але це й не було метою збору. Метою збору було показати – що ми єдині, ненавидимо ворога і готові боротися за нашу землю, свободу та незалежність і наша єдність і є наша "Ядерка", яку неможливо знищити навіть іншою ядеркою", — написав він.

Гороховський додав, що отримані кошти він має намір направити на закупівлю необхідних для армії речей через ініціативу Сергія Стерненка. При цьому він повідомив, що ті українці, які хочуть повернути кошти, зможуть це зробити після звернення до підтримки до 20.00 3 березня.

Стерненко своєю чергою подякував Гороховському за збір та зазначив, що гроші підуть на допомогу підрозділам на Курському та Покровському напрямку, а також біля Білогорівки.

Водночас знайшлися й ті, хто не оцінив гумору. Наприклад, волонтерка Юлія Малишко відзначила дуже негативну тенденцію в українському суспільстві.

Інші користувачі також мовчати не стали.

Як повідомлялося раніше, у США вважають ідею України про повернення ядерної зброї "несерйозною". Крім того, там гадають, що наявність зброї масової поразки не вирішить її проблем.