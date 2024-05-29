Пятно на Солнце уменьшилось, но все еще активно: ждать ли магнитных бурь

Светило никак не успокоится

Солнечное пятно-гигант AR3664 снова повернулось лицом к Земле. Астросиноптики говорят, что оно уже не имеет такого масштабного размера, но все еще может создавать мощные вспышки.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, солнечное пятно потеряло значительный размер во время своего 2-недельного путешествия вокруг обратной стороны светила. Однако уменьшившись, оно все равно остается способным к мощным взрывам.

По словам ученых, 2 дня назад, 27 мая, оно создало солнечную вспышку класса X2.8 и сейчас продолжает трещать от М-вспышек низкого уровня.

Магнитные бури на Земле в течение 29 мая-2 июня.

Согласно графику, обнародованному на сайте Meteoagent, можно узнать, ожидать ли какие-либо колебания до конца этой недели.

В течение 29 мая держится небольшая магнитная буря, не превышающая 4 балла силы. Уже 30 мая ее сила упадет и наступит геомагнитная тишина, прогнозируемая к 3 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины пройдут грязные дожди. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, является ли такое явление опасным для людей.