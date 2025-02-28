Чемпіонат України з футболу, 19-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

В Україні пройдуть перші весняні матчі

У п’ятницю, 28 лютого, матчем "Оболонь" — "Полісся" стартує 19-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2024/25. У минулому турі київське "Динамо" зміцнило лідерство, обігравши "Карпати" (2:0).

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зійдуться "Шахтар" та "Олександрія", які на цей час йдуть у трійці лідерів.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 19-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

П’ятниця, 28 лютого

13:00 "Оболонь" — "Полісся"

15:30 "Ворскла" – "Динамо"

18:00 "Карпати" — "ЛНЗ Черкаси"

Субота, 1 березня

13:00 "Інгулець" — "Кривбас"

15:30 "Чорноморець" – "Лівий берег"

18:00 "Шахтар" – "Олександрія"

Неділя, 2 березня

15:30 "Зоря" — "Рух"

18:00 "Верес" — "Колос"

Турнірне становище команд за підсумками 18 турів УПЛ

Нагадаємо, всі українські команди безславно завершили виступи у єврокубках. За підсумками восьми турів Ліги чемпіонів "Шахтар" набрав 7 очок і не зумів потрапити у топ-24, залишивши турнір. За підсумками восьми турів Ліги Європи "Динамо" набрало лише 4 очки й посіло 34-те місце в основному турнірі.