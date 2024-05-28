Історична сонячна пляма повернулась: чи готуватись до тривалих магнітних бур найближчим днями

Ця пляма знову тріщить спалахами

Велика сонячна пляма AR3664, яка була джерелом суперсильної магнітної бурі 10 травня, знову повертається обличчям до Землі. Вона нагадала про своє існування за допомогою сонячного спалаху класу Х2.8, тобто надпотужного, але ніякого впливу на Землю він не зробить.

Згідно з даними сайту дослідження космічної погоди Spaceweather, вибух на світилі спричинив глибоке короткохвильове радіозатемнення над Східною Азією та викинув яскравий викид корональної маси (CME) у космос. Модель NASA припускає, що він пролетить повз Меркурій, Венеру та Землю і жодна з цих планет від нього не постраждає.

Астроному-любителю Майклу Карреру вдалось зробити фото, коли стався вибух:

"Я не бачив такого вибуху за 40 років спостережень за сонцем. Так швидко, так далеко в космос! Це було масшатабно", — каже Каррер.

Магнітні бурі на Землі протягом 28 травня-2 червня

Згідно з графіком, який був оприлюднено на сайті Meteoagent, можна дізнатись, чи чекати на будь-які коливання до кінця цього тижня.

Протягом 28 травня тримається мінімальна сонячна активність, яка не перевищує 3 балів сили. Вже 29 травня очікується невелика буря 4 балів.

Потім, протягом 30 травня-2 червня прогнозується геомагнітна тиша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку погоду принесе початок літа в Україні.