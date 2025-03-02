Довбик приніс "Ромі" важливу перемогу у матчі Серії А (відео)

Український форвард повернувся до складу римлян

У неділю, 2 березня, "Рома" приймала "Комо" (2:1) у матчі 27-го туру чемпіонату Італії сезону 2024/25. Вперше за 4 гри у складі господарів знайшлося місце для нападника збірної України Артема Довбика, який перейшов до табору Вовків на початку сезону.

Довбик вийшов на заміну на початку другого тайму замість Шомуродова та забив переможний гол. Про це повідомляє "Телеграф".

На 76-й хвилині матчу Довбик замкнув простріл Девіна Ренша з правого флангу. Це взяття воріт стало 9-м у Серії А для українця, та 14-м за "Рому" у всіх турнірах. Крім того, на рахунку 27-річного форварда 4 асисти.

Відео гола Довбика у матчі "Рома" — "Комо":

Цей результат дозволив "Ромі" піднятися на 8-ме місце у турнірній таблиці Серії А. "Комо" йде 13-м у першості Італії.

До цього востаннє Артем відзначався у Серії А наприкінці січня. Свій восьмий гол у чемпіонаті Італії з футболу сезону 2024/25 Довбик оформив у ворота "Удінезе" (2:1). Крім того, Артем забив у ворота "Дженоа" (3:1). У середині січня форвард збірної врятував Вовків від поразки у поєдинку з "Болоньєю" (2:2).