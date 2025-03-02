"Літаки в небі, чоботи на землі": Стармер зробив гучну заяву про допомогу Україні

Лондон пообіцяв суттєву допомогу Україні

Велика Британія придбає для України близько п’яти тисяч ракет для ППО. Крім того, там допускають відправлення військового контингенту до України для того, щоб гарантувати дотримання угоди щодо завершення війни.

Про це розповів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер за підсумками зустрічі лідерів країн Європи з президентом України Володимиром Зеленським. Його виступ транслювався в ефірі єдиного марафону.

За його словами, у рамках програми UK Export Finance буде виділено 1,6 мільярда фунтів стерлінгів (83,5 млрд гривень) для посилення української ППО. Це частина тієї допомоги, про яку Стармер домовився з Зеленським напередодні.

Прем’єр Британії додав, що Лондон має намір посилити Україну "літаками в небі та чоботами на землі". Він наголосив, що в Україну буде направлено контингент, щоб захистити угоду, проте спочатку її мають підтримати США.

"Ми погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші співпрацюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну. І ми обговорюватимемо цей план з Америкою і просуватимемо його", — додав він.

Як повідомлялося раніше, Зеленський та Стармер домовилися про надання 2,26 мільярда фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні. Це кредит, який буде повернутий із доходів із російських заморожених коштів.