Європа прокинулася: що у Лондоні вирішили з мирним планом та новою зустріччю з Трампом

США залишаються надійним союзником Британії, сказав він

Саміт у Лондоні 2 березня закінчився. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зробив низку заяв, зокрема, про зустріч з Дональдом Трампом та напрацюванням мирного плану щодо України.

Метою зустрічі, за його словами, було об'єднати для цього європейських союзників. Про це він заявив у Лондоні після саміту.

Мирний план

Він також додав, що Україну треба поставити в найсильнішу позицію перед майбутніми мирними перемовинами. Мирна угода має включати Росію, але вона не може диктувати умови. Інакше жодного прогресу не вдасться досягнути.

"Те, що ми бачили в минулому, — це припинення бойових дій без будь-якої підтримки, яке регулярно порушувалося Росією. Це ситуація, якої ми повинні уникнути", — додав він.

Зустріч із Трампом

Стармер анонсував нову зустріч із Трампом щодо мирного плану для України. За його словами, треба працювати з Америкою.

"Наразі нам потрібно співпрацювати з Америкою. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати доти, доки ми не матимемо спільного плану".

Він також додав, що США залишаються надійним союзником Британії.

"Сполучені Штати були надійним союзником Великої Британії протягом багатьох, багатьох десятиліть і залишаються ним. Немає двох країн, які були б так тісно пов’язані, як наші дві країни, а наша оборона, безпека та розвідка переплетені так, як це не відбувається між жодними іншими двома країнами", — додав він.

Інші заяви Стармера

Він також сказав, що ЄС не буде визнавати домовленостей по типу Мінських. Британія виділяє Україні 1,6 мільярда фунтів стерлінгів через UK Export Finance для понад 5000 ЗРК.

Також він каже, що працюють над тим, аби відправити миротворців в Україну, щоб захистити виконання мирної угоди.

Як відомо, Зеленський залишатиметься у Лондоні щонайменше один день. У нього заплановані зустрічі з королем Чарльзом III та з рядом європейських лідерів.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський і Кір Стармер підписали нову позику на зміцнення оборони України.