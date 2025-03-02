Демілітаризації України не буде: головні заяви Шольца, Туска, Стармера після саміту у Лондоні

Лідери країн підтримали Україну

У столиці Великої Британії відбувся саміт лідерів країн Європи щодо війни в Україні. Метою саміту було об’єднати зусилля європейських союзників задля досягнення угоди про завершення війни.

"Телеграф" зібрав головні заяви. На саміті були присутні майже два десятки лідерів ЄС та європейських країн.

Урсула фон дер Ляйєн

Голова Європейської комісії однією з перших залишила зал зустрічі, після чого повідомила про необхідність термінового переозброєння Європи.

"Зараз дуже важливо нарощувати інвестиції в оборону на тривалий проміжок часу. Це задля безпеки Європейського Союзу. І нам потрібно в геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, готуватися до гіршого, і тому посилювати оборону", — сказала вона.

Вона додала, що Україну необхідно перетворити на "сталевий дикобраз", який буде неприступним для загарбників.

Олаф Шольц

Колишній канцлер Німеччини повідомив, що Україні потрібна сильна армія, а тому "демілітаризації не буде".

"В основі майбутнього мирного порядку має стояти принцип, що Україна матиме змогу самостійно захищати себе, а отже, мати сильну армію. Вона сьогодні величезна завдяки допомозі багатьох друзів. І вона має залишитися великою за часів світу. Будь-яка майбутня архітектура безпеки має передбачати потужну українську армію у довгостроковій перспективі. І це вимагатиме значних ресурсів, навіть якщо війна закінчиться", — сказав він.

Марк Рютте

Глава НАТО висловив думку, що це була хороша зустріч, на якій союзники активувалися і з погляду збільшення видатків на оборону, і з погляду допомоги Україні.

"Сьогодні за столом переговорів я почув нові заяви, і я не збираюся оголошувати їх вам. Тому що вони (лідери країн — ред.) мають зробити це самі. Але це дуже хороша новина, що все більше європейських країн збільшуватимуть витрати на оборону", — сказав він.

За його словами, країни Європи хочуть переконатися, що Росія ніколи більше не нападе на Україну і визнав, що європейці "активно діятимуть в Україні".

Дональд Туск

Прем’єр Польщі повідомив у своїх соцмережах, що "Європа прокинулася".

"Європа прокинулася і тепер в один голос говорить про підтримку України, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та зміцнення східного кордону ЄС", — написав він.

Він також відкинув будь-які припущення щодо тривалого розколу між Європою та США, заявивши, що "ми не можемо цього допустити".

"На щастя, всі без винятку і незалежно від емоцій, які ми можемо відчувати, хочуть, щоб наші трансатлантичні відносини між ЄС та США були максимально міцними", — сказав він.

Кір Стармер

Прем’єр Британії зазначив, що зустріч була організована для того, щоб згуртувати Європу.

"Наша відправна точка має полягати в тому, щоб поставити Україну в максимально сильну позицію зараз, щоб вона могла вести переговори з позиції сили, і ми подвоюємо нашу підтримку", — сказав він.

За його словами, Лондон виділить кошти на закупівлю близько 5000 ракет ППО та очолить коаліцію країн, які будуть готові захистити дотримання угоди, у тому числі й відправкою військ.

"Великобританія готова підтримати це чоботами на землі та літаками у повітрі, разом з іншими", — додав він.

Стармер додав, що Лондон уже обговорював цей план із США.

Джастін Трюдо

Прем’єр Канади звернув увагу на те, що сказав президент Володимир Зеленський під час візиту до Білого дому та додав, що повністю підтримує Україну.

"У п’ятницю в Овальному кабінеті президент Зеленський багатослівно вказав на те, що Володимир Путін — брехун і злочинець. Не можна довіряти тому, що він дотримає свого слова в будь-якому вигляді або формі, оскільки він демонструє, що порушить будь-які угоди. Я підтримую Володимира Зеленського і підтримую народ України", — сказав він.

Антоніу Кошта

Голова Європейської ради зазначив, що ЄС готовий працювати над мирним планом.

"Ми повинні вчитися на досвіді минулого. Ми не можемо повторити досвід Мінська. Ми не можемо повторити трагедію Афганістану, і для цього нам потрібні міцні гарантії безпеки і миротворчість, що йде пліч-о-пліч з підтриманням миру", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, Зеленський та Стармер домовилися про надання 2,26 мільярда фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні. Це кредит, який буде повернутий із доходів із російських заморожених коштів.