У Лондоні відбудеться саміт із Зеленським та лідерами ЄС щодо України: що обговорюватимуть (оновлюється)

На саміт з’їдуться представники багатьох країн

У неділю, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт щодо України, в якому братимуть участь лідери понад десятка держав, а також керівництво НАТО та ЄС. Відомо, що ключовими темами стануть зміцнення позицій України наразі, необхідність міцної тривалої угоди, яка забезпечить постійний мир в Україні, а також наступні кроки щодо планування надійних гарантій безпеки.

"Телеграф" стежить за цією подією і публікуватиме усі головні заяви. Зустріч має розпочатися о 16:00 за київським часом.

Участь братимуть: президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також будуть присутні голова МЗС Туреччини, Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Європейської ради Антоніу Кошту, прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, прем’єр Італії Джорджа Мелоні.

Головне по саміту у Лондоні (оновлюється)

13:00 Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер на саміті у Лондоні спробує відродити надію на завершення російсько-української війни мирною угодою, пише Reuters.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський напередодні перебував у США, де провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Розмова не задалася й обернулася гучною суперечкою через питання гарантій безпеки для України.

Європейські лідери після цього здебільшого підтримали Зеленського. У тому числі Стармер, який через пресслужбу передав, що Британія "непохитна в підтримці справедливого і тривалого світу, що забезпечує суверенітет і безпеку України".