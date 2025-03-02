Більше, ніж у деяких міністрів: яка зарплата у голови Київської ОДА

Деякі міністри отримують менше

Голова Київської обласної державної адміністрації отримує близько 80 тисяч гривень на місяць. Це ті гроші, які чиновники одержують на руки після вирахування податків.

Про це йдеться у відповіді на Київській ОДА на запит "Телеграфа". Там навели інформацію про зарплати голови адміністрації Руслана Кравченка протягом 2024 року та в.о. голови адміністрації Миколи Калашніка у січні 2025 року.

Як видно у таблиці, зарплата Кравченка згідно з постановою Кабміну становила від 80,7 до 94,3 тисячі гривень. Однак після вирахування податків, обліку відпрацьованих днів та виплати відрядження він отримував від 74 до 87 тисяч.

Також можна побачити, що у січні 2024 року він отримав суттєву надбавку за роботу з матеріалами, що містять державну таємницю. А у грудні 2024 року йому виплатили майже 124 тисячі як компенсацію при звільненні за невикористані відпустки.

Калашник на посаді в.о. голови ОДА пропрацював лише місяць і отримав за це 83,5 тисячі гривень на руки.

Нагадаємо, міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов у січні 2025 року отримав нараховану заробітну плату у розмірі 72 196,42 грн. Тобто його зарплата менша, ніж у голови Київської ОДА