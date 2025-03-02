Більше, ніж у деяких міністрів: яка зарплата у голови Київської ОДА
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Деякі міністри отримують менше
Голова Київської обласної державної адміністрації отримує близько 80 тисяч гривень на місяць. Це ті гроші, які чиновники одержують на руки після вирахування податків.
Про це йдеться у відповіді на Київській ОДА на запит "Телеграфа". Там навели інформацію про зарплати голови адміністрації Руслана Кравченка протягом 2024 року та в.о. голови адміністрації Миколи Калашніка у січні 2025 року.
Як видно у таблиці, зарплата Кравченка згідно з постановою Кабміну становила від 80,7 до 94,3 тисячі гривень. Однак після вирахування податків, обліку відпрацьованих днів та виплати відрядження він отримував від 74 до 87 тисяч.
Також можна побачити, що у січні 2024 року він отримав суттєву надбавку за роботу з матеріалами, що містять державну таємницю. А у грудні 2024 року йому виплатили майже 124 тисячі як компенсацію при звільненні за невикористані відпустки.
Калашник на посаді в.о. голови ОДА пропрацював лише місяць і отримав за це 83,5 тисячі гривень на руки.
Нагадаємо, міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов у січні 2025 року отримав нараховану заробітну плату у розмірі 72 196,42 грн. Тобто його зарплата менша, ніж у голови Київської ОДА