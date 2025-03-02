Одна з країн ЄС відмовилася від допомоги Україні та вимагає негайного припинення вогню

Заява була зроблена на фоні суперечки Трампа та Зеленського

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не надаватиме Україні ані фінансової, ані військової підтримки. Він сказав, що ці дії сприятимуть продовженню війни.

Про це стало відомо з допису політика на його сторінці в Facebook. Фіцо наголосив, що Словаччина не блокуватиме допомогу інших країн, але брати участі в ній не планує. Він також розкритикував підхід "миру через силу" та назвав його "нереальним".

Фіцо має намір представити свою позицію на саміті Європейської ради, який відбудеться 6 березня, у четвер. Головними пропозиціями стануть:

Негайне припинення вогню незалежно від фінальної мирної угоди;

Відновлення транзиту російського газу через Європу до України. На його думку, ситуація з енергетикою є "абсурдною", оскільки Україна "все одно купує російський газ, але за європейські кошти".

Фіцо також заявив, що без поновлення постачання російського газу Європа втратить конкурентоспроможність.

Прем’єр Словаччини пригрозив, що якщо його позиція не буде врахована, він може заблокувати ухвалення підсумкових рішень саміту.

"Якщо на саміті не буде враховано альтернативні думки, у четвер Європейська рада може не дійти згоди щодо України", – заявив Фіцо.

Він підкреслив, що не виступає проти посилення обороноздатності Європи, але виступає проти надання військової допомоги саме Києву.

Раніше "Телеграф" писав, що після суперечки між президентами України та США у Білому дому Фіцо став одним із небагатьох європейських лідерів, хто відкрито підтримав позицію Трампа. Натомість більшість країн ЄС та чиновників союзу заявили про підтримку України та зокрема Володимира Зеленського.