Сонячна пляма ніяк не вгамується: чи спричинить вона магнітні бурі

Вчені попереджають про загрозу зі космосу

Стара сонячна пляма AR3664 хоча і зменшилась у розмірі, однак все ще здатна на вибухи. Один з таких, ймовірно, спричинить магнітну бурю на Землі 31 травня.

Згідно з даними моделі NOAA, передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, цей спалах точно торкнеться нашої планети й спричинить шторм класу G2. А от вчені зі NASA впевнені, то викид корональної маси (СМЕ) просто пролетить.

Однак, якщо зіткнення відбудеться, то магнітна буря триватиме до 1 червня.

Вчені нагадують, що 29 травня AR3664 спалахнула вибухом класу Х 1.4 і цей Імпульс екстремального ультрафіолетового випромінювання спричинив глибоке короткохвильове радіозатемнення над Америкою.

"Цей вибух був примітний своєю тривалістю. Лише фаза X-класу тривала більше години — достатньо часу, щоб вивести CME з атмосфери Сонця. Коронографи SOHO виявили яскраве CME, що виходить із місця вибуху. Моделі NOAA припускають, що він досягне Землі пізно 31 травня, завдавши різкого удару, достатньо сильного, щоб викликати геомагнітну бурю класу G2", — резюмували астросиноптики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у перші вихідні червня.