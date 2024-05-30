Солнечное пятно никак не уймется: приведет ли оно к магнитным бурям

Ученые предупреждают об угрозе из космоса

Старое солнечное пятно AR3664 хотя и уменьшилось в размере, однако все еще способно на взрывы. Один из таких, вероятно, повлечет за собой магнитную бурю на Земле 31 мая.

Согласно данным модели NOAA, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, эта вспышка точно коснется нашей планеты и повлечет за собой шторм класса G2. А вот ученые из NASA уверены, что выброс корональной массы (СМЕ) просто пролетит.

Однако если столкновение произойдет, то магнитная буря продлится до 1 июня.

Ученые напоминают, что 29 мая AR3664 вспыхнула взрывом класса Х 1.4 и этот Импульс экстремального ультрафиолетового излучения повлек за собой глубокое коротковолновое радиозатемнение над Америкой.

"Этот взрыв был примечателен своей продолжительностью. Лишь фаза X-класса длилась больше часа – достаточно времени, чтобы вывести CME из атмосферы Солнца. Коронографы SOHO обнаружили яркое CME, выходящее из места взрыва. Модели NOAA предполагают, что он достигнет Земли поздно 31 мая, нанеся резкий удар, достаточно сильный, чтобы вызвать геомагнитную бурю класса G2", — резюмировали астросиноптики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в первые выходные июня.