Думки вчених розійшлись: чи вирує на Землі магнітна буря

СМЕ вилетів у космос через дві сонячні плями

На вихідних, а саме 8 червня, на Сонці відбувся спалах силою М9,7, внаслідок чого в космос вилетів викид корональної маси (СМЕ). За прогнозами вчених, він спричинив магнітну бурю 6 балів, однак інші кажуть, що СМЕ пролетів повз нашу планету.

CME вразив магнітне поле Землі 10 червня, як мовиться на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather. Однак слабкий вплив виявився неефективним і він не викликав геомагнітну бурю.

Викид зі Сонця вилетів у космос спалахом класу M9.7 від сонячної плями AR3664/3697 8 червня.

Магнітні бурі на Землі протягом 11-16 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі протримається одноденний геомагнітний шторм 6 балів потужності.

Протягом 11 червня прогнозується 6-бальна магнітна буря. Вже наступного дня, 12 червня, очікується зниження сонячної активності.

Така геосиноптична погода протримається до кінця цього тижня.

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