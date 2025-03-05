Можна втратити майно: за які борги забиратимуть речі

Вилучення майна боржника можливе лише за рішенням суду, яке набуло законної сили

Вилучення майна через борги – це крайній захід, який застосовується у випадках, коли боржник не виконує своїх зобов'язань перед кредитором. Вилучення майна можливе лише на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Ця процедура регулюється Законом України "Про виконавче провадження" та іншими нормативно-правовими актами. Борг може виникнути з різних причин: несплата кредиту, комунальних послуг, аліментів, штрафів тощо. Як це відбувається?

Після отримання рішення суду кредитор звертається до державної виконавчої служби або приватного виконавця для відкриття виконавчого провадження.

Виконавець здійснює дії, спрямовані на примусове виконання рішення суду, включаючи вилучення майна боржника.

Вилучати майно починають тільки якщо у боржника немає інших джерел погашення боргу, наприклад, грошових коштів на рахунках.

Яке майно можуть вилучити

Це може бути рухоме майно (автомобіль, побутова техніка, ювелірні вироби тощо) або нерухоме майно (квартира, будинок, земельна ділянка). Якщо у боржника є єдине житло, воно не підлягає стягненню, якщо сума боргу не перевищує 20 мінімальних зарплат. Це правило також стосується земельної ділянки, на якій розташоване це житло.

"Телеграф" розповідав, що існує перелік майна, яке не підлягає вилученню, наприклад, предмети першої необхідності. Серед них — холодильник, особисті речі, телевізор тощо.