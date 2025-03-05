Розмахував палицею і перебивав Трампа. Хто такий демократ Ел Грін, який ледь не зірвав виступ у Конгресі (фото)

Він є послідовним критиком республіканця

Виступ Дональда Трампа у Конгресі США 5 березня почався з інциденту — демократ Ел Грін почав гучно коментувати слова президента. Трамп змушений був зупинитися.

Як повідомляє FOX 5 Аtlanta, після цього спікер Майк Джонсон наказав сержанту Палати представників вивести демократа з зали, "щоб відновити порядок". Республіканці вітали його виведення з зали оплесками та вигуками.

Що сталося під час виступу Трампа

"Президентські вибори 5 листопада були мандатом, якого не було багато десятиліть", — заявив Трамп, починаючи свою промову.

"У вас немає повноважень", — заперечив представник Демократичної партії Ел Грін.

Республіканці швидко скочили на ноги та почали скандувати "США". Гріна почали виводити з зали. Члени Республіканської партії вітали його усунення, вигукуючи "Геть!" і "До побачення!". Грін також не змовчав.

"У вас немає повноважень скорочувати Медикейд (Medicaid)" — вигукнув він перед тим, як поліція вивела його з зали.

Медикейд — це програма американської охорони здоров'я, яка допомагає оплачувати медичні витрати малозабезпеченим, інвалідам, дітям із незаможних сімей та іншим соціально незахищеним особам. Вона є найбільшим джерелом фінансування медичних послуг для людей з низьким прибутком у Сполучених Штатах.

"Цей президент непридатний. Він не повинен обіймати цю посаду. 34 кримінальні злочини, два рази імпічмент", — сказав Грін журналістам після виведення з зали засідань.

Хто такий Ел Грін

77-річний Грін є ліберальним демократом з Техасу. Він є давнім критиком Трампа та його політики. Грін керував процедурою імпічменту Трампа під час його першого президентського терміну.

Грін є юристом і політиком, представником від 9-го округу Техасу в Конгресі. Зараз він обіймає 11-й термін, працюючи в Конгресі з 2005 року. Станом на 2025 рік Грін переобирався загалом 10 разів. У Конгресі Грін зосереджувався на таких питаннях, як справедливе житло та чесна практика найму для бідних і меншин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час свого виступу у Конгресі 5 березня Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. Глава США розповів, що в ньому було.