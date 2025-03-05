Трамп під час виступу у Конгресі встановив рекорд: такого не було понад 60 років

Він говорив довгих 99 хвилин

Виступ Дональда Трампа у Конгресі 5 березня є найдовшим щорічним зверненням до Конгресу в сучасній історії США. Його промова тривала приблизно одну годину та 39 хвилин.

Як пише CNN, це є найдовшим щорічним зверненням до Конгресу принаймні з 1964 року за даними American Presidency Project. Трамп перевершив попереднього "рекордсмена" — останнє щорічне звернення колишнього президента Білла Клінтона у 2000 році тривало приблизно одну годину 29 хвилин.

У 99-хвилинну промову Трампа включено приблизно двохвилинну перерву, коли представника Демократичної партії Техасу Ела Гріна виводили з зали Палати представників. Демократ голосно заперечував заяви президента США, через що той був змушений замовкнути.

Про що говорив Трамп

Виступ він почав зі слів "Америка повернулась!", республіканці відповіли скандуванням "США". Трамп заявив, що його адміністрація отримає назад Панамський канал, а також закликав Гренландію приєднатися до США. Закликав Конгрес ухвалити зниження податків, а також анонсував будівництво одного з найбільших у світі газопроводів на Алясці та розширення видобутку металів у США. Говорив він й про війну в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп сказав про Україну. Глава США заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. В ньому, за його словами, йдеться про готовність Києва до переговорів та підписання зі США угоди про корисні копалини. Також Трамп сказав, що отримав "потужні сигнали" від російської сторони.