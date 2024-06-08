На Київщині помітили незвичайне природне явище: опубліковано вражаюче відео

Видовище, яке зачаровує і лякає водночас

У суботу, 8 червня, в Обухівському районі Київської області було помічено нетипове для наших широт природне явище – смерч. Такі атмосферні вихори виникають у дощових хмарах і поширюються вниз, часто доходячи до поверхні землі.

Очевидцям вдалося зафіксувати на камеру мобільного телефону смерч, який розпочався у полі неподалік населеного пункту. Відео вихору опублікували у соцмережах.

Так, величезний смерч пронісся Обухівським районом на Київщині. Варто зазначити, що вихор утворився саме в той момент, коли на столицю і область почала насуватися злива.

Зазвичай діаметр воронки смерчу в нижньому січенні становить 300-400 метрів, хоча якщо смерч торкається землі, то діаметр може досягати 1,5-4,2 кілометрів.

На щастя, смерч на Київщині виявився неруйнівним – ніхто не постраждав.

Смерч було помічено в Обухівському районі на Київщині

Нагадаємо, що у квітні піщана буря із Сахари накрила Київ та деякі регіони України. Через пилову хмару знизилася видимість на дорогах. Сильний вітер розкидав пилюку, через що повітря було дуже забруднене і людям було важко дихати.

Спеціалісти нагадали, що пил може дратувати дихальні шляхи, що може призвести до загострення астми, хронічної обструктивної хвороби легень та інших респіраторних захворювань. Запиленість повітря може бути шкідливим для людей похилого віку та дітей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на озері Віра помітили плями яскравого блакитного кольору. Водойма знаходиться у Святошинському районі столиці, а звернули увагу на незвичайний колір води небайдужі місцеві мешканці.