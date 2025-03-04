Трамп поспішає підписати угоду щодо українських мінералів: коли це станеться — Reuters

Угода може бути підписана дуже скоро

Білий дім розраховує на підписання угоди щодо українських рідкісноземельних металів до кінця доби. Розрахунок йде на те, що президенту США Дональду Трампу буде, що показати під час виступу в Конгресі, які розпочнуться 5 березня о 4:00 за Київським часом.

Про це пише Reuters з посиланням на три неназвані джерела. Чиновники зазначили, що угоду ще не підписано і все може бути змінено в останній момент.

Джерела видання зазначають, що нібито особисто Трамп повідомив своїх радників про намір підписати угоду. Офіційно Білий дім інформацію не коментував, також вона не надходила від представників України.

Видання також повідомляє, що переговори про підписання тривали протягом кількох останніх днів. При цьому американські чиновники закликали українську сторону переконати президента Володимира Зеленського у необхідності публічно вибачитись.

У понеділок Трамп публічно повідомив, що його адміністрація все ще націлена на підписання угоди, проте додав, що "Україна має бути вдячнішою".

"Ця країна трималася з ними і в горі, і в радості. Ми дали їм набагато більше, ніж Європа, і Європа мала дати більше, ніж ми", — сказав американський президент.

Як повідомлялося раніше, договір про видобуток мінералів мали підписати президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Вашингтоні 28 лютого. Проте зустріч зірвалася через суперечку про гарантії безпеки між Зеленським та віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Однак у ніч на 4 березня конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік та голова ОПУ Андрій Єрмак повідомили, що країни все ще мають намір її підписати і зроблять це найближчим часом.