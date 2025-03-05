Душевні поздоровлення з 8 березня мамі: вірші, проза, листівки

Колекція зворушливих, красивих, коротких поздоровлень для мами з 8 березня.

Дорога та улюблена матуся, вітаю тебе з 8 Березня. Хочу, щоб ти була завжди здорова та щаслива. Щоб ніщо і ніколи не могло зіпсувати тобі настрій. Пам’ятай, що я тебе дуже люблю!

З 8 Березня, мамусю!

Оминає хай біда,

Хочу я, щоб ти назавжди

Залишалась молода!

Зичу я тобі удачі,

Безліч гарних, довгих літ.

І тобі хай на додачу

Посміхнеться увесь світ!

Зі святом, мамусю! Нехай сонячне привітання зігріє тебе теплими променями, забарвить золотистим світлом твій світ і подарує чудовий настрій! Бажаю тобі бути завжди найкрасивішою та найулюбленішою, щасливішою та життєрадісною! Нехай сьогодні на тебе чекає найшикарніший букет твоїх улюблених квітів і намалює неперевершену посмішку на твоєму обличчі! З 8 Березня, улюблена матусю!

З 8 Березня, матуся. Бажаю тобі, моя рідна, завжди цвісти від щастя і гарнішати від кохання. Нехай це чудове свято весни зігріє тебе промінчиками ніжності та натхнення, нехай у твоєму житті завжди будуть яскраві барви радості та доброти. Бажаю тобі здоров’я та сил, великих успіхів без втоми та розчарувань.

Рідна матусю, з весною вітаю!

Щастя жіночого щиро бажаю,

Радощів різних, кохання, уваги,

В справах усіх щоб була рівновага!

Настрою доброго, ранків приємних.

Буде здоров’я нехай невід’ємним.

Все, що є добре, красиве, жадане,

Зичу тобі я, моя рідна мамо!

Матуся, з 8 Березня тебе

Вітаю у жіноче, гарне свято!

Сьогодні небо чисте, голубе,

Для тебе сонечко могло, щоб засіяти.

Матусю, будь красива, як завжди,

І посміхайся, бо тобі це дуже личить!

Нехай Господь врятує від біди,

Любові й щастя в свято щиро зичу!

Матусю, люба моя! Сьогодні твоє свято, і я хочу, щоб раділа цим весняним дням. Нехай буде міцним здоров’я, і всі плани реалізуються, ніби за помахом чарівної палички.

Сонечко весняне тебе вітає, мамо,

Я приєднуюсь до нього так само.

Будь завжди весела та щаслива,

Життєрадісна, ніжна, красива.

Нехай Господь тебе благославляє,

Від всього лихого щодня оберігає.

З Жіночим днем, матусю,

З чудовим святом, дивним!

Життя хай буде гарним,

Яскравим та чарівним!

Щоб ти була здорова,

Тобі бажаю щиро.

Всміхайся, будь чудова,

Май у найкраще віру!

Матуся, краща та кохана,

З весною, люба моя мамо.

Бажаю радощів та щастя,

Нехай бажання всі здійсняться!

Хай очі сяють, немов, зорі,

Чоловіків прохожих взорів.

Приємних тобі компліментів

Так класних чарівних презентів!

Дорога мамо, вітаю з 8 Березня! Бажаю тобі весняного настрою, вічної молодості, нескінченного щастя та міцного здоров’я. Нехай усі квіти світу розквітають для тебе, а на обличчі завжди буде посмішка!

***

Люба моя мамо,

Вітаю щиро я

Тебе з чудовим святом —

Із 8 Березня!

Я зичу тобі радості,

Кохання і тепла,

Щоб до самої старості

Щасливо ти жила!