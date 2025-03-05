Душевні поздоровлення з 8 березня мамі: вірші, проза, листівки
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Колекція зворушливих, красивих, коротких поздоровлень для мами з 8 березня.
Дорога та улюблена матуся, вітаю тебе з 8 Березня. Хочу, щоб ти була завжди здорова та щаслива. Щоб ніщо і ніколи не могло зіпсувати тобі настрій. Пам’ятай, що я тебе дуже люблю!
З 8 Березня, мамусю!
Оминає хай біда,
Хочу я, щоб ти назавжди
Залишалась молода!
Зичу я тобі удачі,
Безліч гарних, довгих літ.
І тобі хай на додачу
Посміхнеться увесь світ!
Зі святом, мамусю! Нехай сонячне привітання зігріє тебе теплими променями, забарвить золотистим світлом твій світ і подарує чудовий настрій! Бажаю тобі бути завжди найкрасивішою та найулюбленішою, щасливішою та життєрадісною! Нехай сьогодні на тебе чекає найшикарніший букет твоїх улюблених квітів і намалює неперевершену посмішку на твоєму обличчі! З 8 Березня, улюблена матусю!
З 8 Березня, матуся. Бажаю тобі, моя рідна, завжди цвісти від щастя і гарнішати від кохання. Нехай це чудове свято весни зігріє тебе промінчиками ніжності та натхнення, нехай у твоєму житті завжди будуть яскраві барви радості та доброти. Бажаю тобі здоров’я та сил, великих успіхів без втоми та розчарувань.
Рідна матусю, з весною вітаю!
Щастя жіночого щиро бажаю,
Радощів різних, кохання, уваги,
В справах усіх щоб була рівновага!
Настрою доброго, ранків приємних.
Буде здоров’я нехай невід’ємним.
Все, що є добре, красиве, жадане,
Зичу тобі я, моя рідна мамо!
Матуся, з 8 Березня тебе
Вітаю у жіноче, гарне свято!
Сьогодні небо чисте, голубе,
Для тебе сонечко могло, щоб засіяти.
Матусю, будь красива, як завжди,
І посміхайся, бо тобі це дуже личить!
Нехай Господь врятує від біди,
Любові й щастя в свято щиро зичу!
Матусю, люба моя! Сьогодні твоє свято, і я хочу, щоб раділа цим весняним дням. Нехай буде міцним здоров’я, і всі плани реалізуються, ніби за помахом чарівної палички.
Сонечко весняне тебе вітає, мамо,
Я приєднуюсь до нього так само.
Будь завжди весела та щаслива,
Життєрадісна, ніжна, красива.
Нехай Господь тебе благославляє,
Від всього лихого щодня оберігає.
З Жіночим днем, матусю,
З чудовим святом, дивним!
Життя хай буде гарним,
Яскравим та чарівним!
Щоб ти була здорова,
Тобі бажаю щиро.
Всміхайся, будь чудова,
Май у найкраще віру!
Матуся, краща та кохана,
З весною, люба моя мамо.
Бажаю радощів та щастя,
Нехай бажання всі здійсняться!
Хай очі сяють, немов, зорі,
Чоловіків прохожих взорів.
Приємних тобі компліментів
Так класних чарівних презентів!
Дорога мамо, вітаю з 8 Березня! Бажаю тобі весняного настрою, вічної молодості, нескінченного щастя та міцного здоров’я. Нехай усі квіти світу розквітають для тебе, а на обличчі завжди буде посмішка!
***
Люба моя мамо,
Вітаю щиро я
Тебе з чудовим святом —
Із 8 Березня!
Я зичу тобі радості,
Кохання і тепла,
Щоб до самої старості
Щасливо ти жила!