Штормитиме два дні: якої потужності вирує магнітна бурі на Землі

Вчені дали прогноз до кінця тижня

Початок робочого тижня відзначиться, ймовірно, сильними геомагнітними штормами. Їх причиною стане запущений у космос 8 червня викид корональної маси (СМЕ) від спалаху силою М9,7.

Як повідомляють астросиноптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), передає сайт дослідження космічної погоди Spaceweather, геомагнітні бурі 10 балів очікуються 10 червня. СМЕ, який вилетів у космос у суботу, є яскравим та масивним.

За словами вчених, його пряме попадання можливо спричинить сильну магнітну бурю. Однак це буде лише швидкий удар, тому можна очікувати на помірний шторм.

Магнітні бурі на Землі протягом 10-16 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі протримається дводенний геомагнітний шторм 5-6 балів потужності.

Протягом 10 червня прогнозується 6-бальна магнітна буря, що вже 11 червня знизиться до 5 балів потужності.

Потім мінімальна сонячна активність протримається до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в деяких регіонах України варто очікувати на +34 градуси та сильні опади.