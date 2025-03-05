"Заграє з Путіним". Демократи розкритикували виступ Трампа та його політику

Демократи заявили, що Трамп підіграє таким диктаторам як Путін

Виступ Дональда Трампа перед Конгресом США різко розкритикувала опозиція. Сенатор від Демократичної партії Елісса Слоткін виступила з офіційною відповіддю на звернення президента Дональда Трампа до Конгресу.

Її промова торкнулася ключових питань економіки, зовнішньої політики та ставлення до війни в Україні. Слова політикині передає CNN. Слоткін різко розкритикувала економічну стратегію Трампа, наголосивши, що вона не допомагає простим американцям. "Президент Трамп намагається зробити безпрецедентну роздачу своїм друзям-мільярдерам", — заявила сенаторка. За її словами, план Трампа призведе до того, що американці "платитимуть за кожну частину свого життя".

Серед основних претензій — зростання цін на харчові продукти, житло та медичні послуги. Слоткін підкреслила, що тарифи, введені проти союзників, зокрема Канади, підвищать ціни на енергію, будматеріали та автомобілі, що негативно вплине на промисловість і фермерське господарство.

Говорячи про зовнішню політику, сенаторка розкритикувала "видовище" в Овальному кабінеті та ставлення до Володимира Зеленського. Вона порівняла підхід нинішнього президента з курсом Рональда Рейгана, стверджуючи, що "Рейган, мабуть, перекочується в могилі" після побаченого.

Слоткін також торкнулася теми війни в Україні. Вона зазначила, що США хочуть її закінчення, але підхід Трампа не відповідає американським інтересам. "Ми всі хочемо покласти край війні в Україні, але справжня сила вимагає поєднання військової та економічної могутності з моральною ясністю", — наголосила сенаторка. До того ж, вона додала, що та сцена в Овальному кабінеті була не просто поганим епізодом реаліті-шоу, а підсумувала весь підхід Трампа до світу.

"Він вірить у те, що потрібно загравати з такими диктаторами, як Володимир Путін, і бити по зубах наших друзів, таких як канадців. Він розглядає американське лідерство як лише серію операцій з нерухомістю. Як дитина часів холодної війни, я вдячна, що у 1980-х роках на посаді був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну", – продовжила вона.

Хто така Елісса Слоткін

Елісса Слоткін

Про саму Еліссу Слоткін: вона є колишнім аналітиком ЦРУ, наймолодшою жінкою-демократом, обраною до Сенату. Вона перемогла в штаті Мічиган, який підтримав Трампа, і це свідчить про її широку популярність серед виборців.

Еліссі 48 років. Крім ЦРУ жінка мала досвід роботи в Держдепартаменті США та обіймала посаду керівника відділу з питань національної безпеки в адміністрації Обами.

Її політичний шлях розпочався 2018 року, коли вона вперше була обрана до Палати представників. Слоткін представляє штат, що раніше підтримував республіканців, але вона змогла перемогти, зосередившись на проблемах середнього класу та національній безпеці.

У Сенаті Слоткін швидко зарекомендувала себе як перспективний політик. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав її "висхідною зіркою партії", підкресливши її здатність спілкуватися з виборцями різних політичних поглядів.

Також раніше "Телеграф" писав, що Зеленський надіслав сигнал Трампу. Нашій країні якомога швидше потрібен мир, і у цьому Київ розраховує на підтримку США, сказав президент України.