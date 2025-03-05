Лукашенко кличе Трампа, Зеленського та Путіна до Білорусі: що вигадав

Лукашенко просить передати Трампу, що він на нього чекає в Білорусі разом з українським та російським президентами

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність організувати переговори Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За його задумом, зустріч має відбутися на території РБ.

Про це білоруський лідер заявив в інтерв’ю американському блогеру Маріо Науфалу, повідомляє БЕЛТА. При цьому Лукашенко каже, що до переговорів слід схилити Зеленського.

"Не треба Зеленського зараз нахиляти, хоч би яким він був. Треба переконати, домовитися і з Зеленським, бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства. Тож треба домовлятися. Хочете – приїжджайте. Ось поряд — 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Пів години літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без галасу, без криків домовимось. Тому передайте Трампу: я на нього чекаю тут разом із Путіним та Зеленським. Сядемо і спокійно домовимось. Якщо ви хочете домовитись", — сказав Олександр Лукашенко.

Крім того, він вважає, що Трамп більш самостійний, ніж його попередник Джо Байден.

"Він, навіть якщо неправильно, але ухвалить рішення. Байден сам рішення не ухвалював. Йому казали: не треба дзвонити, — він не дзвонив. Йому сказали: назви Путіна диктатором, – він назвав його диктатором. У нього купа радників: з військових питань – у Пентагоні, з питань зовнішніх відносин – Блінкен, колишній держсекретар, провідна постать, та їм подібні. Щобільше, там же, у Держдепі, сиділи люди, які дивилися до рота Блінкену і говорили те, що говорив Блінкен. Створювалася величезна армія, яка Джо Байдена підштовхувала у певному напрямі", — додав Лукашенко.

При цьому він не виключив, що свої інтереси за часів Джо Байдена активно лобіювали представники військової промисловості.

"А Байден через свій характер і через своє фізичне становище не міг чинити опір, як чинить опір Трамп. Ось у чому вся проблема", — вважає Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Лукашенко висловився щодо мирних переговорів і заявив, що питання про завершення війни в Україні не розглядатиметься без участі самої України.