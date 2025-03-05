Трамп виступає перед Конгресом США: відео-трансляція (оновлюється)

Під час виступу президент США торкнеться важливих для американців тем.

Після перших тижнів на посаді президента США Дональд Трамп звернеться до Конгресу. Він планує висловити своє бачення подальшого економічного розвитку США, імміграційної політики та деяких інших питань, включаючи допомогу Україні.

Його виступ із перекладом українською транслює "Голос Америки". Оригінал можна переглянути на каналі Білого Дому в Youtube.

4:35 За словами американського президента, політика расової та гендерної інклюзивності більше не застосовуватиметься у США. Він зазначив, що тепер фахівців будуть наймати на посади відповідно до їхніх навичок, а не через расу чи статі.

4:30 Трамп розкритикував попередника Джо Байдена за міграційну політику, а також похвалився успіхами у боротьбі з нелегальною імміграцією.

4:20 Трамп розпочав свою промову зі слів "Америка повернулася"

Головним завданням Трампа є об’єднання республіканської партії, щоб ухвалити рішення про фінансування роботи уряду після 14 березня.

Зокрема, республіканці розділені з приводу того, чи варто скорочувати програми соціальні програми та податкові знижки. Демократи критикують проєкт бюджету за те, що він нібито приносить користь лише багатим, але робить все, щоб "бідні стали ще біднішими".

Також є ймовірність того, що Трамп намагатиметься аргументувати доцільність запровадження торгових мит проти Канади та Мексики. Варто очікувати, що президент США також не забуде згадати про тему роботи департаменту ефективності уряду (DOGE), питання допомоги Україні та ситуації у Секторі Газа.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, які питання зараз турбують американців найбільше і про що вони хотіли б почути від Трампа.