"Отримав листа від Зеленського". Що Трамп казав про Україну під час виступу у Конгресі

Лідер Штатів заявив про "потужні сигнали" від російської сторони

Дональд Трамп виступив перед Конгресом США. Згадав він й війну Росії проти України.

"Телеграф" розповідає, що президент США Дональд Трамп сказав про Україну. Як і зазвичай, він заявив, що "настав час зупинити це божевілля, настав час для діалогу з обома сторонами". Глава Білого дому додав, що "невпинно" працює над завершенням війни.

Трамп заявив, що отримав листа від президента України Володимира Зеленського. В ньому, за його словами йдеться про готовність Києва до переговорів та підписання зі США угоди про корисні копалини.

"Я щойно отримав лист від Зеленського. Україна готова підписати угоду про рідкісноземельні метали. Здається, Росія, здається, також готова до мирних переговорів. Хіба це не чудово?", — сказав він.

За словами американського лідера, він також отримав "потужні сигнали" від російської сторони. РФ, каже Трамп, демонструє готовність до мирних переговорів щодо України.

"Ви хочете, щоб ця війна тривала ще п'ять років? Покахонтас каже — "так". Дві тисячі людей гинуть щотижня. Молоді росіяни, молоді українці, не американці, але я все одно хочу, щоби це закінчилося. У цей час, виходить, Європа витрачає більше грошей на закупівлю російської нафти та газу, ніж на підтримку України", — заявив Трамп.

Як повідомляв "Телеграф", перед виступом Трампа, ЗМІ провели опитування, які питання цікавлять американців найбільше. Найважливішим для громадян США є питання інфляції й вони хотіли б почути від Трампа позицію щодо зниження цін. Також до п’ятірки найбільш важливих для громадян США тем увійшло функціонування медичних програм, зниження податків, планування федерального бюджету та зниження державних видатків. Тема "вирішення міжнародних криз" загалом цікава 37% респондентів, що робить її лише дев’ятою у списку пріоритетів.