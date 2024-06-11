Мнения ученых разошлись: бурлит ли на Земле магнитная буря

СМЕ вылетел в космос из-за двух солнечных пятен

На выходных, а именно 8 июня, на Солнце произошла вспышка силой М9,7, в результате чего в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ). По прогнозам ученых, он вызвал магнитную бурю 6 баллов, однако другие говорят, что СМЕ пролетел мимо нашей планеты.

CME поразило магнитное поле Земли 10 июня, как говорится на сайте исследования космической погоды Spaceweather. Однако слабое влияние оказалось неэффективным и оно не вызвало геомагнитной бури.

Выброс из Солнца вылетел в космос вспышкой класса M9.7 от солнечного пятна AR3664/3697 8 июня.

Магнитные бури на Земле в течение 11-16 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на Земле продержится однодневный геомагнитный шторм 6 баллов мощности.

В течение 11 июня прогнозируется 6-балльная магнитная буря. Уже на следующий день, 12 июня, ожидается понижение солнечной активности.

Такая геосиноптическая погода продержится до конца этой недели.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким регионам Украины ожидать в ближайшее время грозы, град и сильную жару.