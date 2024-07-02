Таке можна побачити лише раз у житті: неподалік Землі вибухне зірка, де її шукати
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Явище спостерігатиметься близько тижня
Якщо ви хотіли побачити вибух зірки на власні очі, то незабаром у вас може бути такий шанс. При цьому із Землі це можна побачити навіть без спеціального обладнання.
Це випливає з розрахунків почесного професора астрономії в Університеті штату Луїзіана Бреда Шефера та астрономів-аматорів AAVSO. Вони вказують на зірку Т Північної Корони (або T CrB), яка вже могла перетворитися на нову.
Вони зазначають, що ця подвійна зіркова система з білого карлика та червоного гіганта в 3000 світлових роках від Землі вибухає регулярно, що робить її новою, а не надновою. Вчені вважають, що ця подія повторюється раз на 79-80 років, а минулого разу це явище із Землі можна було спостерігати у 1946 році.
У березні 2023 року вчені помітили "провал яскравості" T CrB, який зазвичай трапляється перед спалахом, а тому зазначили, що вибух нового має статися десь у районі кількох місяців після травня 2024 року.
"Є кілька нових з дуже короткими циклами, але зазвичай ми нечасто бачимо повторні спалахи протягом людського життя, і рідко — так близько до нашої власної системи. Неймовірно хвилююче сидіти в першому ряду", — сказала доктор Ребекка Хаунселл з Центру космічних польотів імені Годдарда (НАСА).
Вчені очікують, що ця подія приверне увагу любителів астрономії по всьому світу, оскільки подібне видовище можна буде побачити лише раз чи двічі у житті.
Вибух T CrB буде видно у небі як дуже яскраву зірку у нічному небі, а спостерігати її можна буде близько тижня. Знайти потрібну зірку можна сузір’ями Геркулеса та Волопаса. Поруч із цим сузір’ям є U-подібна лінія зірок, яка називається Північною Короною.
Як повідомлялося раніше, в НАСА визначилися з тим, хто зводитиме МКС з орбіти Землі. Почесний обов’язок має бути виконати компанії Ілона Маска SpaceX.