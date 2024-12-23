Не ганьбіться фразою "З наступаючими святами". Ось як правильно сказати це українською

"Телеграф" розповість, як коректно висловлювати святкові побажання

Вже незабаром починається цикл новорічних свят. Тому важливо знати як правильно привітати друзів та знайомих, та яких помилок слід уникати.

"Телеграф" розповість, як правильно говорити, щоб не осоромитись. А також, чого слід точно не казати.

Слово "наступаючий"– це калька з російської мови. Українською правильно казати "з прийдешнім Новим роком", або "З Новим роком, що надходить".

Фахівці також радять уникати виразу "наступаюче Різдво". Натомість варто використовувати "з прийдешнім Різдвом" або просто "з Різдвом Христовим".

Наша мова багата на синоніми. Можна сказати: "Нехай прийдешній рік принесе мир", "З Новим роком, що наближається!", "З Різдвяними святами!".

Також задля гарного та лаконічного привітання українською ви можете використати такі конструкції:

Христос народився! Славімо Його! Щасливого та радісного Різдва!

Зі світлим святом Різдва Христового! Нехай у ваших серцях панує любов, мир і благодать!

Нехай різдвяна зірка освітлює ваш шлях до щастя й добробуту!

Вітаю з Новим роком! Бажаю здоров’я, радості, щастя і здійснення всіх мрій!

З прийдешнім Новим роком! Нехай він буде щедрим на щасливі моменти й успішні звершення!

Хай цей Новий рік подарує вам натхнення, добробут і родинне тепло!

Раніше "Телеграф" писав, як буде правильно українською "наряджати" чи "прикрашати" ялинку.